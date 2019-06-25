Стало известно, каким будет обновленный Geely Atlas

Китайский Geely Boyue, он же Atlas на российском рынке, пережил плановую модернизацию. На очереди — версия для нашей страны.

Обновленную модель в КНР назвали Boyue Pro. В числе основных отличий от предшественника — существенно доработанный дизайн экстерьера, новый салон и мультимедийная система следующего поколения. Кроме того, была пересмотрена линейка двигателей.

В большей степени изменения затронули переднюю часть автомобиля. Тут появилась радиаторная решетка большего размера, рельеф на капоте выражен более ярко, а светодиодная оптика вошла в список стандартной комплектации. Что касается кормы, то там появились фонари с трехмерным рисунком и обновленная багажная дверь. В салоне — полностью пересобранные передняя панель и центральная консоль с экраном информационно-развлекательной системы нового поколения. Функционал последней расширился и теперь к ней можно подключить умные наручные часы XWatch.

На китайском рынке Boyue Pro предложат с полуторалитровой «турботройкой», разработанной совместно с Volvo . В моторной гамме она заменит устаревший «атмосферник» объемом 2,0 литра мощностью 141 лошадиная сила. В качестве альтернативы доступна «турбочетверка» 1.8 литра с отдачей 184 силы от дорестайлингового Boyue с семиступенчатым «роботом» вместо прежнего шестидиапазонного «автомата».

В Китае Geely Boyue Pro появится в сентябре. В представительстве бренда «Мотору» подтвердили, что несколько экземпляров обновленной модели в настоящее время проходят пробеговые испытания в России. Старт продаж обновленного Atlas на нашем рынке запланирован на 2020 год.