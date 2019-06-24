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Новый ГАЗ «Тигр» рассекретили на фото 

Авторамблер 3 часа назад
Фото: Авторамблер
На снимках отечественный монстр от "Группы ГАЗ" второго поколения для сил специального назначения.
Подробности о начинке бронированного вездехода, защищенного от подрыва и нападения из засады, пока неизвестны. По предварительным данным, машина новой генерации может сохранить принципиальную конструкцию предшественника — унаследует его раму и 4,4-литровый турбодизель ЯМЗ-5347-10, выдающий 215 л.с. и 735 Нм, но получит новую шестиступенчатую автоматическую коробку передач ГАЗ-1К0808.
Основные ревизии, как передают некоторые СМИ, пришлись на внешний вид и интерьер. Правда, пока «Тигр» хранит секреты своего внутреннего мира. Дебют ожидается в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2019», который состоится 25-30 июня в Кубинке.
Напомним, что российский вездеход отличается клиренсом в 400 мм, способен преодолевать подъем до 45 градусов и брод глубиной более метра. Он имеет третий класс баллистической защиты, может перевозить от 4 до 9 человек и до 1,5 тонны груза. Как правило машины оснащаются нарезной автоматической 30-миллиметровой пушкой 2А72, пулеметом «Корд» или «Печенег», автоматическим гранатометом АГС-30.
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Бортжурнал , Группа ГАЗ
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