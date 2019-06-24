Mazda отзывает почти 1000 автомобилей в России

Под отзыв попали автомобили, реализованные c апреля 2013 года по август 2018 года.

«Причиной отзыва транспортных средств, оборудованных дизельным двигателем, является то, что заслонка впускного клапана может застревать в закрытом положении из-за скопившегося нагара и приводить к некорректному измерению программным обеспечением угла положения заслонки и появлению ошибки неисправности. В худшем случае, это может привести к остановке двигателя», — говорится в сообщении.

На автомобилях бесплатно для владельцев будет выполнена проверка заслонки впускного клапана и, в зависимости от результатов, произведена чистка или замена заслонки впускного клапана, а также перепрограммирование блока управления двигателем обновленным программным обеспечением.