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Mazda отзывает почти 1000 автомобилей в России 

Rambler News Service 4 часа назад
Фото: YouTube
Официальный представитель автопроизводителя Mazda на российском рынке — компания «Мазда Мотор РУС» — отзывает 938 автомобилей моделей Mazda 6 и Mazda CX-5, сообщает Росстандарт.
Под отзыв попали автомобили, реализованные c апреля 2013 года по август 2018 года.
«Причиной отзыва транспортных средств, оборудованных дизельным двигателем, является то, что заслонка впускного клапана может застревать в закрытом положении из-за скопившегося нагара и приводить к некорректному измерению программным обеспечением угла положения заслонки и появлению ошибки неисправности. В худшем случае, это может привести к остановке двигателя», — говорится в сообщении.
На автомобилях бесплатно для владельцев будет выполнена проверка заслонки впускного клапана и, в зависимости от результатов, произведена чистка или замена заслонки впускного клапана, а также перепрограммирование блока управления двигателем обновленным программным обеспечением.
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Бортжурнал , Mazda 6 , Mazda , Mazda CX-5
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