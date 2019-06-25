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Опубликовано изображение нового Land Rover Defender без камуфляжа 

Motor.ru + ещё 4 4 часа назад
Фото: Twitter/landroverpa
В Сеть попали фотографии цифровой приборной панели нового поколения Land Rover Defender. На экране между шкалами можно заметить картинку с автомобилем в профиль.
Снимки панели приборов опубликовали на нескольких форумах, посвященных «Дефендеру», в также в Twitter. Внедорожник изображен со светодиодными фарами, черными B— и D-стойками, а также выкрашенной в цвет кузова С-стойкой. На крыше имеется люк, однако качество картинки не позволяет утверждать это с полной уверенностью. В целом же автомобиль сохранил квадратные очертания кузова.
О Defender следующего поколения известно, что он базируется на архитектуре MLA (Modular Longitudinal Architecture), которая уже лежит в основе Range Rover Sport и Land Rover Discovery. В моторную гамму, скорее всего, войдут 2,0-литровые четырехцилиндровые бензиновые и дизельные агрегаты, которые будут сочетаться с «механикой» либо «автоматом» и системой полного привода. Кроме того, для модели предусмотрена пневмоподвеска, как у «Дискавери».
Еще в апреле этого года компания Land Rover объявила, что программа испытаний нового Defender переходит в заключительную стадию. Она включает 45 тысяч индивидуальных тестов, в ходе которых внедорожники проедут около 1,2 миллиона километров. Премьера «Дефендера» состоится либо в сентябре на автосалоне во Франкфурте, либо на специальном мероприятии, а в продажу модель поступит в следующем году.
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Бортжурнал , Land Rover Defender , Land Rover Discovery , Rover , Land Rover
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