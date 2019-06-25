Необычные дорожные знаки, которые надо знать при выезде за границу

Летом многие предпочитают путешествовать на собственном автомобиле, это же касается и поездок за границу. Хотя большинство дорожных знаков являются общепринятыми во всем мире, не стоит забывать, что в некоторых странах можно столкнуться с необычными, за незнание которых предусмотрены штрафы и другие виды наказания. Перед отъездом стоит уделить внимание их изучению.

Дорожные знаки другого цвета. В некоторых странах можно встретить привычные для России дорожные знаки, однако другого цвета. Понять их не сложно, имея общие знания. Однако стоит помнить, что поездка без соблюдения правил дорожного движения за границей может стать причиной внушительного штрафа. В европейских странах движение автомобиля должно замедляться даже при наличии животных на дороге, о чем россияне часто забывают или вовсе не знают.

Необычные дорожные знаки. Обозначения дорожных знаков, характерных для конкретной страны, нужно обязательно принимать к сведению. Некоторые из них довольно просто распознать: Ряд машин на дорожном знаке в Италии означает возможное образование пробки. Медицинский крест и силуэт человека на дороге укажет на больницу в Норвегии. Еж, нарисованный на знаке, обозначает активность животных в этой местности, встречается в Великобритании. Желтый круг с черными полосами — конец всех ограничений в Исландии. Зеленый квадрат с черно-белым полукругом укажет на тоннель в Италии. В Австрии пешеходная зона обозначается синим дорожным знаком с мужчиной и женщиной на нем. Обозначения дорожных знаков, характерных для конкретной страны, нужно обязательно принимать к сведению. Некоторые из них довольно просто распознать:

Знаки, сбивающие с толку. В Европейских странах есть дорожные знаки, которые на дороге могут сбить с толку российского водителя. Среди таких:

— Аптека в Германии обозначается буквой А и типичным изображением со змеей на ней.

— Мотоциклист и машина, изображенные на одном знаке, в Великобритании сообщает, что движение механических транспортных средств запрещено.

— В Ирландии желтый ромб, на котором изображен черный крест и железнодорожные пути, скажет о том, что на переезде нет барьеров.

— В Австрии тупик обозначается синим квадратом с белым рисунком на нем.

— Аварийно опасный участок в Белоруссии на знаке выглядит как белый треугольник с красным краем и большой черной точкой внутри.

— В Ирландии пешеходный переход обозначается желтым квадратом с изображением человека.

— В Словении знак с грузовиком и легковым автомобилем красного и черного цвета обозначает запрет на обгон большегрузов.

Итог. Планируя поездку за границу на автомобиле, водитель должен помнить, что в каждой стране есть специфические правила дорожного движения, относящиеся только к данной местности. Чтобы не платить штрафов и не попасть в тюрьму, стоит узнать их значение заранее.