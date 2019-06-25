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Почему салон автомобиля начинает неприятно пахнуть 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Эксперты издания «Автовзгляд» назвали самые распространённые причины появления неприятного запаха в салоне автомобиля, который не только создаёт дискомфорт, но и несёт в себе опасность для здоровья водителя.
Речь идёт о плесени, имеющей особенность скапливаться в пассажирском отсеке машины. Особенно влиянию грибка подвержены люди, страдающие аллергией и астмой. Неприятный запах в авто может вызывать приступы удушья и даже летальный исход. Поэтому, уверяют специалисты, крайне важно проводить дезинфекцию салона, которую можно выполнить своими руками.
В первую очередь эксперты советуют обратить внимание на систему охлаждения и отопления салона авто, поскольку выделяемый ею конденсат создаёт благоприятную атмосферу для размножения микроорганизмов, особенно в испарителе и патрубках. Чтобы избавиться от плесени необходимо снять салонный фильтр и обработать находящуюся под ним трубку системы вентиляции хлоргексидином, продающимся в любой аптеке. При этом средство нужно набрызгать внутрь трубки, завести двигатель, включить систему кондиционирования на полную мощность и оставить её при закрытых окнах и дверях на полчаса. При необходимости процедуру можно повторить.
Грибок также может скапливаться под передними сидениями авто, особенно, если под ними проходят патрубки кондиционера, оставляющие под собой конденсат. В особо запущенных случаях «зелёный ковёр» также можно найти и под задним диваном, поэтому, чтобы избежать неприятного запаха и обезопасить своё здоровье, специалисты рекомендуют регулярно заглядывать под сидячие места в салоне.
Наконец, плесень может разрастись даже в багажнике, особенно в полости для запасного колеса. С большей долей вероятности грибок можно обнаружить в местах, где прогнил кузов и не был правильно восстановлен.
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Бортжурнал , АвтоВзгляд
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