Что почем? Самый доступный дизель в России

В Европе трудно найти автомобиль без дизельной версии. В России наоборот: еще надо найти производителя, продающего на нашем рынке "солярочные" исполнения. Особенно среди более-менее доступных моделей. Но кое-что пока предлагают.

На начало 2019 года в России числятся 2,19 млн легковых автомобилей с дизелями, то есть всего 5% от общей численности автопарка страны, подсчитал "Автостат". Красноречивые цифры вполне объяснимы. Постоянно дорожающее дизтопливо, дорогое обслуживание и особенно внеплановые ремонты, способные разом "съесть" всю экономию в расходе, непрерывное усложнение конструкции и чувствительности к качеству "горючки", которая у нас запросто может преподносить сюрпризы — все это как-то не способствуют росту популярности легковых дизелей в России. В отличие от той же Европы, где даже дизельгейт все никак не похоронит эти моторы до конца…

Кроме того, дизельный двигатель и сам по себе часто дороже бензинового, что после обвала рубля и взлета цен на все и вся делает его еще менее привлекательным в глазах россиян. Потому и выбора по дизельным вариантам у нас все меньше, особенно в бюджетном и среднем ценовых классах. Впрочем, некоторые производители пока еще возят к нам дизельные машины, хотя в основном это кроссоверы и пикапы.

1. Volkswagen/Skoda

У Volkswagen самая доступная дизельная модель — нет, не седаны (они только бензиновые), а "каблучок" Caddy! Двухлитровый дизель на 110 л.с. может быть в связке с "механикой" и полным приводом, но 140-сильный вариант будет только 4х2, зато кроме МКПП можно получить и "робота". Цена — от 1 807 000 рублей. Вернувшийся недавно в Россию дизельный Tiguan (полный привод, 2 л, 150 л.с. и "робот" DSG-7) будет стоить уже от 2 099 000 до 2 449 000 — если не давать разбега в списке опций.

Как и у Volkswagen, у Skoda дизельных легковушек в России не найти — только кроссоверы. Точнее один: это Kodiaq. Дизельная конфигурация аналогична "Тигуану": 2-литровый мотор на 150 сил, DSG-7 и полный привод. Цены — от 2 027 000 до 2 213 000 рублей. Но, как и в случае с Volkswagen, многочисленные опции могут здорово накрутить итоговую цену.

2. Fiat/Mitsubishi

Спросите, почему мы поставили эти марки вместе? Да потому, что они продают, по сути, одну и ту же модель: пикап Fiat Fullback — это чуть перелицованный дорестайлинговый Mitsubishi L200 ! Агрегаты тоже одни и те же: дизель 2,4 л (154 или 181 л.с.), 6-ступенчатая МКПП или 5-диапазонный автомат, жестко подключаемый передний мост или полный привод с межосевым дифференциалом.

Но Fiat дешевле: от 1 709 000 до 2 439 000 рублей. За дорестайлинговый L200 просят уже от 1 919 000 до 2 552 000 рублей. Недавно обновленный L200, про который мы уже рассказывали, еще дороже: от 2 069 000 до 2 702 000 рублей. Ну а соплатформенный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport можно назвать доступным весьма условно. Самый дешевый вариант — с дизелем (2,4 л, 181 л.с.) и 6-МКПП за 2 379 000 рублей (2018 год выпуска, 2019 на 60 000 дороже). Вариант с автоматом тянет уже на сумму от 2,6 млн рублей, а далее цена стремительно улетает к 3 миллионам. Впрочем, "заклятые друзья" из Toyota еще дороже.

3. Kia/Hyundai

У корейской парочки из более-менее доступных моделей с дизелями — только вседорожники да микроавтобусы. Например, у Kia еще есть в продаже кроссовер Sorento прошлого поколения с дизелем 2,2 л (197 л.с. и 6-ступенчатый автомат) и полным приводом по цене от 2 155 000 до 2 304 000 рублей. Новый же Sportage с 2-литровым дизелем (185 л.с. и полный привод) стоит 2 305 000 рублей.

Техника от Hyundai несколько подешевле. Например, новый Tucson с теми же агрегатами, что и у Sportage, стоит 1 889 000-2 269 000 рублей. А для больших семей или корпоративных парков есть 8-местный минивэн H-1 с 2,5-литровым дизелем на 170 л.с. с МКПП или автоматом. Цены — от 2 129 000 до 2 279 000 рублей.

4. Nissan

Кроссовер Nissan Terrano — это слегка перелицованный Renault Duster , но его в России с дизелем как раз не предлагают! Явно чтобы не создавать конкуренцию "Дастеру". Но пара моделей с дизелями в модельном ряду у Nissan нашлась. Например, Qashai. Но не обновленный (там теперь только "бензинки"), а "дореформенный" вариант: в конфигураторе на сайте марки пока еще числится версия с дизелем 1,6 л (130 л.с., только передний привод и вариатор) в единственной комплектации SE за 1 414 000 рублей.

Второй вариант — это недавно приехавший в Россию обновленный X-Trail с дизелем 1,6 dCi на 130 л.с. Но там другая крайность: как и с "Кашкаем", нет выбора по трансмиссии. Будет только полный привод в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Зато комплектаций уже не одна, а четыре, по цене от 1 962 000 до 2 198 рублей.

5. Peugeot/Citroen

Концерн PSA не был бы сам собой, если бы даже в России не предлагал сразу несколько дизельных моделей. Например, только у французов можно купить с этим мотором сравнительно доступные седаны. Например, Peugeot 408 с 1,6-литровым дизелем на 114 л.с. и 6-ступенчатой МКПП стоит от 1 124 000 рублей, седан Citroen C4 с теми же агрегатами — от 1 174 000 рублей. В гамме есть и пассажирский "каблук" Peugeot Partner Tepee с дизелем 1,6 л на 90 л.с. ценой 1 528 000 рублей. Причем в этой версии с лифтованной и усиленной подвеской клиренс будет 190 мм против 180 мм у обычного Partner Tepee.

Естественно, не забыты и кроссоверы. Citroen C3 Aircross с 92-сильным дизелем 1,6 л и 5-МКПП стоит от 1 350 000 до 1 490 000 рублей без опций. Дизельный Peugeot 3008 (2 л, 150 л.с.) будет с 6-диапазонным автоматом по цене от 1 779 000 до 2 029 000 рублей. Более крупный Peugeot 5008 с тем же дизелем, но уже на "роботе" тянет на 1 929 000-2 209 000 рублей. Нашелся и 115-сильный минивэн Citroen Grand C4 SpaceTourer с автоматом или МКПП (обе коробки — 6-ступенчатые) по цене от 1 899 000 до 2 270 000 рублей.

6. Foton

Китайская марка Foton уже не первый год пытается раскрутить в России не только рамный внедорожник Sauvana, но и дизельный пикап Tunland, хотя пока продажи и не впечатляют. Хотя пикап интересен тем, что оснащается хорошо знакомым в нашей стране дизелем Cummins ISF2,8, который уже несколько лет ставится на российские "ГАЗели". Жаль только на российскую Sauvana его до сих пор не ставят.

Мотор изучен механиками вдоль и поперек в плане ремонта, эксплуатации и даже чип-тюнинга, решения по которому обкатана в ралли-рейдах. На китайском пикапе этот дизель выдает 163 л.с. и 360 Нм, сочетается с 5-ступенчатой МКПП и полным приводом с жестко подключаемой передней осью. Кабина — только 4-дверная, и комплектаций всего две: Base за 1 550 000 рублей и Comfort за 1 600 000 рублей.

7. ГАЗ

Не ожидали? А ведь в наш обзор проходит и газовский 7-местный пассажирский микроавтобус "Соболь 4WD" с тем же самым дизелем Cummins, что и у Foton Tunland! Только на российском автомобили он развивает лишь 120 л.с. Коробка — только 5-ступенчатая МКПП, полный привод — с жестко подключаемым передним мостом и "понижайкой".

За дизельный микроавтобус со средней крышей попросят 1 217 000 рублей. И принудительная блокировка заднего дифференциала фирмы Eaton уже входит в базовое оснащение. Из заводских опций — АБС (12 000 рублей), тахограф для коммерческих перевозок (35 000 рублей) и кондиционер (80 000 рублей).

8. Renault

В России у Renault самые доступные дизельные версии автомобилей. Из них самый дешевый — это выпускаемый Duster с дизелем K9K dCi объемом 1,5 л и мощностью в 109 л.с. Выбора по трансмиссиям не будет: привод — только полный, а коробка — только 6-ступенчатая "механика". Разброс цен без учета немногочисленных опций — от 997 000 до 1 102 000 рублей за 2018/2019 годы выпуска и 1 017 000–1 122 000 рублей за обновленный кроссовер 2019 модельного года.

Точно такой же дизель, только дефорсированный до 90 "лошадей" и спаренный с 5-ступенчатой МКПП, ставится и на импортируемый к нам "каблучок" Dokker и его внедорожную версию Stepway, о которой мы уже рассказывали. За "просто" Dokker, без учета опций, просят от 1 080 000 до 1 130 000 рублей, за дизельный Stepway — 1 180 000. А вот родственный "Дастеру" Kaptur в России дизелей не имеет в принципе! Есть еще обновленный дизельный кроссовер Koleos (2 л, 177 сил, полный привод и вариатор), но там и цены другие: от 2 338 000 рублей без опций и до 2 522 000 рублей за максимальное оснащение.