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Кошмар страховщиков: названы 10 самых убыточных автомобилей 

Авторамблер + ещё 3 2 часа назад
Фото: Авторамблер
По данным "АльфаСтрахования", за прошлый больше всего по ОСАГО выплачивали владельцам ГАЗ, ВАЗ и Datsun.
Чтобы собрать статистику, в компании определили коэффициент убыточности каждого бренда: подсчитали, сколько рублей пришлось выплатить на каждый автомобиль, застрахованный по ОСАГО.
По итогам подсчетов самыми убыточными стали автомобили ГАЗ с коэффициентом 138,4% — это значит, что страховщики платят владельцам этих авто на 38,4% больше, чем получают с них. На втором месте — ВАЗ с коэффициентом убыточности 112,4%. На третьем, четвертом и пятом местах находятся Datsun (110,7%), Богдан (106,3%) и Daewoo (103,7%).
Далее в списке следует китайский BYD с убыточностью 102,6%, ZAZ (101,9%) и Ravon (92,3%). Девятое и десятое места заняли ИЖ (79,2%) и Geely (77,8%).
"Всю десятку занимают автомобили низкого и среднего ценового сегментов. Часто этими автомобилями пользуются водители, которые приобрели их на вторичном рынке за небольшую сумму и занимаются, например, частным извозом. Автомобиль эксплуатируется семь дней в неделю, частота аварий растет, увеличивая выплаты", — прокомментировал представитель "АльфаСтрахования".
В понедельник Центробанк предложил провести реформу ОСАГО. Страховые компании должны будут высчитывать коэффициенты компенсации за утрату товарной стоимости машины, побывавшей в ДТП.
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Бортжурнал , ДТП , Geely , Datsun , Lada , BYD , Альфастрахование , Центральный банк России
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