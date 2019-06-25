Кошмар страховщиков: названы 10 самых убыточных автомобилей

Datsun. По данным "АльфаСтрахования", за прошлый больше всего по ОСАГО выплачивали владельцам ГАЗ, ВАЗ

Чтобы собрать статистику, в компании определили коэффициент убыточности каждого бренда: подсчитали, сколько рублей пришлось выплатить на каждый автомобиль, застрахованный по ОСАГО.

По итогам подсчетов самыми убыточными стали автомобили ГАЗ с коэффициентом 138,4% — это значит, что страховщики платят владельцам этих авто на 38,4% больше, чем получают с них. На втором месте — ВАЗ с коэффициентом убыточности 112,4%. На третьем, четвертом и пятом местах находятся Datsun (110,7%), Богдан (106,3%) и Daewoo (103,7%).

Далее в списке следует китайский BYD с убыточностью 102,6%, ZAZ (101,9%) и Ravon (92,3%). Девятое и десятое места заняли ИЖ (79,2%) и Geely (77,8%).

"Всю десятку занимают автомобили низкого и среднего ценового сегментов. Часто этими автомобилями пользуются водители, которые приобрели их на вторичном рынке за небольшую сумму и занимаются, например, частным извозом. Автомобиль эксплуатируется семь дней в неделю, частота аварий растет, увеличивая выплаты", — прокомментировал представитель "АльфаСтрахования".