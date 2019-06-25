Новый кроссовер Toyota появится в России не раньше 2020 года

Компания Toyota готовит к выпуску новый компактный кроссовер. Модель поделит платформу с хэтчбеком Yaris и станет самым маленьким SUV бренда. Мировая премьера новинки запланирована на конец 2019 года.

Как сообщает бразильское издание AutosSegredos, разработка нового субкомпактного кросса Toyota ведется в сотрудничестве с дочерней компанией Daihatsu . Будущий автомобиль, в свою очередь, станет серийным продолжением концепта Daihatsu DN Trec, представленного на одном из международных мотор-шоу в 2017 году.

Платформу маленький четырехметровый паркетник разделит с хэтчбеком Toyota Yaris , т. е., скорее всего, ему достанется только передний привод без каких-либо альтернатив. О гамме двигателей говорить пока рано, но можно предположить, что в нее войдут 1,5-литровый «атмосферник» и гибридная силовая установка с 1,8-литровым ДВС и электромотором в составе.

Если Toyota все-таки планирует привезти новинку в Россию, то до нас, скорее всего, доберется «особая» версия кроссовера на уже знакомой архитектуре TNGA. На ней, к слову, базируется еще доступный у дилеров C-HR турецкой сборки.

О сроках появления нового компакт-кросса на российском рынке говорить пока рано, но, исходя из того, что представить его должны в четвертом квартале 2019 года, к нам он приедет к концу 2020 года.

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