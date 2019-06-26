Всё об обновленном Audi Q7 

Второе поколение кроссовера Q7 было представлено еще в 2015 году, поэтому рестайлинг получился основательным, особенно по меркам Audi. Выискивать мелочи, которые отличают обновленный кроссовер от текущего, не придется. Многие детали уже знакомы по более свежему Q8 или даже Q3 второго поколения.
Например, «семерка» получила уже стандартную для семейства Q восьмиугольную решетку радиатора, которую в Audi называют Singleframe. Форма фар и воздухозаборников тоже изменилась, что сделало переднюю часть более агрессивной. Иначе исполнена боковая линия, ставшая более четкой, а задняя часть и вовсе была переработана полностью. Дизайнеры сделали фонари заметно уже и объединили их эффектной хромированной полосой, визуально расширяющей и без того немаленький внедорожник. Кстати, за счет новых бамперов его длина выросла на 11 миллиметров.
В базовой комплектации передний бампер, колесные арки, пороги и задний диффузор окрашенный в антрацитовый цвет, а в исполнении S line — в цвет кузова. Подножки и боковые зеркала можно заказать с отделкой углеволокном. Базовый размер колес — 18 дюймов, а за доплату доступны даже 22-дюймовые.
Фары, как и у Q8, cветодиодные, но в качестве опции предлагаются матричные фары HD Matrix LED с 24 интеллектуально управляемыми светодиодами и лазерным модулем дальнего света. Как и задние фонари, фары включают в себя динамический индикатор поворота, а также же анимацию «приветствия» и «прощания» с хозяином.
Моторы и подвеска
На старте продаж в Германии у Audi Q7 будет три мотора. Это два трехлитровых дизеля мощностью 231 (45 TDI) и 286 сил (50 TDI), а также бензиновый турбомотор 3.0 55 TFSI на 340 лошадиных сил. Все моторы работают с восьмиступенчатым автоматом Tiptronic. Через несколько месяцев линейка двигателей расширится за счет подзаряжаемого гибрида.
Нынешние моторы тоже используют гибридные модули с 48-вольтовой бортовой сетью и стартер-генератором. В багажнике расположена компактная литий-ионная батарея. Двигатели Q7 отключаются, если скорость падает ниже 22 км/ч, а на скорости 55–160 км/ч при движении накатом ДВС может быть заглушенным до 40 секунд.
Подвеска у нового Q7 может быть трех видов — помимо базовой пружинной предлагается адаптивная пневмоподвеска, которая способна менять клиренс в диапазоне 90 миллиметров — опускать кузов на 30 мм на скорости или поднимать на 60 мм при езде по бездорожью. Также можно заказать спортивную пневмоподвеску, которая может опускаться еще на 15 мм ниже.
Как и на Q8, в качестве опции Audi предлагает систему, которая способна поворачивать задние колеса на угол до 5 градусов, чтобы увеличить маневренность. Устанавливают ее в пакете с активными электромеханическими стабилизаторами поперечной устойчивости и более «коротким» рулевым механизмом — всего 2,4 оборота от упора до упора против 2,9.
Интерьер
В салоне откровений нет — он очень похож на интерьеры представленных недавно A8 и Q8. Панель приборов — виртуальная, хотя в Audi обещают предложить и аналоговую для некоторых рынков. Сенсорная система управления MMI touch response включает два экрана. Верхний с диагональю 10,1 дюйма отвечает за мультимедиа и настройки автомобиля, а нижний, 8,6-дюймовый, предназначен для настройки климата, функций комфорта и для ввода текста.
Проекционный дисплей также опционален. Мультимедийная система MMI Navigation Plus управляется в том числе и голосом, причем, как и мерседесовский MBUX, понимает не только четкие команды, но и способен анализировать сказанное и даже общаться, а также обучаться и предугадывать пожелания хозяина. Система также включает модуль передачи данных Audi connect с поддержкой LTE и точкой доступа Wi-Fi. Редких владельцев Amazon Alexa порадует сервис, который интегрирует ее с MMI и позволяет управлять умным домом прямо из машины.
Размер багажника почти не изменился — он потерял пару литров из-за сабвуфера, расположенного под полом. Там же располагается докатка, однако можно заказать и полноценную запаску. В пятиместной версии объем составляет 865 литров, а при сложенных задних сиденьях — 2050 л. Можно заказать и семиместную версию с третьим рядом, оба кресла которого опускаются с помощью сервопривода. Электрифицирована и крышка багажника, но управление взмахом ноги доступно лишь в качестве опции. Машину можно открывать и со смартфона с помощью приложения Audi connect key. Правда пока она доступна только владельцам аппаратов на Android.
S — значит скорость
Вместе с обычным Q7 презентовали и спортивную версию SQ7. Силовой агрегат у нее тот же, что и на SQ8, представленном несколькими днями ранее. Заряженная «восьмерка» копирует экстерьер Audi Q8 в версии S line. В глаза бросаются разве что оригинальные диски диаметром 21 дюйм (в качестве опции — 22 дюйма) и четыре круглых патрубка выхлопной системы, два из которых ненастоящие, для красоты. Интерьер также не отличается от Audi Q8 с накладками на педали и спортивным рулем.
SQ8 приняла дизельную эстафету от младших собратьев и получила дизельный двигатель с двумя турбокомпрессорами в развале блока и электрическим нагнетателем, который раскручивается до 70000 об/мин и помогает устранить турбояму. Мощность мотора — 435 л.с., ускорение до 100 км/ч происходит за 4,8 секунды, максимальная скорость традиционно ограничена электроникой на 250 км/ч. Как и Q7, SQ8 оснащен гибридной системой со стартер-генератором. В Европе SQ8 начнут продавать в конце года, а до России он доберется не раньше 2020-го. /m