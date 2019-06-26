Всё об обновленном Audi Q7

Второе поколение кроссовера Q7 было представлено еще в 2015 году, поэтому рестайлинг получился основательным, особенно по меркам Audi . Выискивать мелочи, которые отличают обновленный кроссовер от текущего, не придется. Многие детали уже знакомы по более свежему Q8 или даже Q3 второго поколения.

Например, «семерка» получила уже стандартную для семейства Q восьмиугольную решетку радиатора, которую в Audi называют Singleframe. Форма фар и воздухозаборников тоже изменилась, что сделало переднюю часть более агрессивной. Иначе исполнена боковая линия, ставшая более четкой, а задняя часть и вовсе была переработана полностью. Дизайнеры сделали фонари заметно уже и объединили их эффектной хромированной полосой, визуально расширяющей и без того немаленький внедорожник. Кстати, за счет новых бамперов его длина выросла на 11 миллиметров.

В базовой комплектации передний бампер, колесные арки, пороги и задний диффузор окрашенный в антрацитовый цвет, а в исполнении S line — в цвет кузова. Подножки и боковые зеркала можно заказать с отделкой углеволокном. Базовый размер колес — 18 дюймов, а за доплату доступны даже 22-дюймовые.

Фары, как и у Q8, cветодиодные, но в качестве опции предлагаются матричные фары HD Matrix LED с 24 интеллектуально управляемыми светодиодами и лазерным модулем дальнего света. Как и задние фонари, фары включают в себя динамический индикатор поворота, а также же анимацию «приветствия» и «прощания» с хозяином.

Моторы и подвеска

На старте продаж в Германии у Audi Q7 будет три мотора. Это два трехлитровых дизеля мощностью 231 (45 TDI) и 286 сил (50 TDI), а также бензиновый турбомотор 3.0 55 TFSI на 340 лошадиных сил. Все моторы работают с восьмиступенчатым автоматом Tiptronic. Через несколько месяцев линейка двигателей расширится за счет подзаряжаемого гибрида.

Нынешние моторы тоже используют гибридные модули с 48-вольтовой бортовой сетью и стартер-генератором. В багажнике расположена компактная литий-ионная батарея. Двигатели Q7 отключаются, если скорость падает ниже 22 км/ч, а на скорости 55–160 км/ч при движении накатом ДВС может быть заглушенным до 40 секунд.

Подвеска у нового Q7 может быть трех видов — помимо базовой пружинной предлагается адаптивная пневмоподвеска, которая способна менять клиренс в диапазоне 90 миллиметров — опускать кузов на 30 мм на скорости или поднимать на 60 мм при езде по бездорожью. Также можно заказать спортивную пневмоподвеску, которая может опускаться еще на 15 мм ниже.

Как и на Q8, в качестве опции Audi предлагает систему, которая способна поворачивать задние колеса на угол до 5 градусов, чтобы увеличить маневренность. Устанавливают ее в пакете с активными электромеханическими стабилизаторами поперечной устойчивости и более «коротким» рулевым механизмом — всего 2,4 оборота от упора до упора против 2,9.

Интерьер

В салоне откровений нет — он очень похож на интерьеры представленных недавно A8 и Q8. Панель приборов — виртуальная, хотя в Audi обещают предложить и аналоговую для некоторых рынков. Сенсорная система управления MMI touch response включает два экрана. Верхний с диагональю 10,1 дюйма отвечает за мультимедиа и настройки автомобиля, а нижний, 8,6-дюймовый, предназначен для настройки климата, функций комфорта и для ввода текста.

Проекционный дисплей также опционален. Мультимедийная система MMI Navigation Plus управляется в том числе и голосом, причем, как и мерседесовский MBUX, понимает не только четкие команды, но и способен анализировать сказанное и даже общаться, а также обучаться и предугадывать пожелания хозяина. Система также включает модуль передачи данных Audi connect с поддержкой LTE и точкой доступа Wi-Fi. Редких владельцев Amazon Alexa порадует сервис, который интегрирует ее с MMI и позволяет управлять умным домом прямо из машины.

Размер багажника почти не изменился — он потерял пару литров из-за сабвуфера, расположенного под полом. Там же располагается докатка, однако можно заказать и полноценную запаску. В пятиместной версии объем составляет 865 литров, а при сложенных задних сиденьях — 2050 л. Можно заказать и семиместную версию с третьим рядом, оба кресла которого опускаются с помощью сервопривода. Электрифицирована и крышка багажника, но управление взмахом ноги доступно лишь в качестве опции. Машину можно открывать и со смартфона с помощью приложения Audi connect key. Правда пока она доступна только владельцам аппаратов на Android.

S — значит скорость

Вместе с обычным Q7 презентовали и спортивную версию SQ7. Силовой агрегат у нее тот же, что и на SQ8, представленном несколькими днями ранее. Заряженная «восьмерка» копирует экстерьер Audi Q8 в версии S line. В глаза бросаются разве что оригинальные диски диаметром 21 дюйм (в качестве опции — 22 дюйма) и четыре круглых патрубка выхлопной системы, два из которых ненастоящие, для красоты. Интерьер также не отличается от Audi Q8 с накладками на педали и спортивным рулем.

SQ8 приняла дизельную эстафету от младших собратьев и получила дизельный двигатель с двумя турбокомпрессорами в развале блока и электрическим нагнетателем, который раскручивается до 70000 об/мин и помогает устранить турбояму. Мощность мотора — 435 л.с., ускорение до 100 км/ч происходит за 4,8 секунды, максимальная скорость традиционно ограничена электроникой на 250 км/ч. Как и Q7, SQ8 оснащен гибридной системой со стартер-генератором. В Европе SQ8 начнут продавать в конце года, а до России он доберется не раньше 2020-го. /m