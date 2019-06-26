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Руль уводит на скорости. Почему? 

Car.ru 10 часов назад
Фото: Car.ru
Когда автомобиль едет, а управлять им удобно, значит вы можете быть полностью уверены в безопасности движения. Ведь если автомобилем удобно «рулить», то вы получаете истинное удовольствие при прохождении поворота или на крутых виражах.
К сожалению, когда автомобиль начинает «вилять», он не едет прямо и это усложняет управление транспортным средством. Что же приводит автомобиль к подобной «неуправляемости» и как это устранить? Поговорим об этом.
Изношенный протектор. Самая распространенная причина — это изнашивание протектора на автомобильных шинах. А точнее, его неравномерный износ. Такое очень часто происходит с теми автомобилями, которые ездили очень много, а вот обслуживались очень мало. При неравномерном износе протектора шин нарушается устойчивость авто на дороге, и оно начинает «самостоятельно» перемещаться по полосам движения.
Давление в шинах. Не все водители контролируют давление в шинах авто, просто заметив, что колесо немного спустило, начинают его подкачивать и не более. Быстрый износ шин, а впоследствии увеличение расхода топлива и плохая управляемость авто, вот чем чревато отсутствие контроля. Всегда проверяйте давление в шинах с помощью манометра, а не «на глаз». Нормальным давлением считается диапазон от двух до 2,2 бар.
Неисправность рулевого механизма. Да, проблемы с шинами — это распространенная проблема, но не единственная возможная. Вероятная возможность неуправляемости авто — это неисправность рулевого управления, а если быть конкретнее, то проблема может быть в рулевой рейке или рулевой тяге. Не редко подобные проблемы появляются при неисправности усилителя руля, например, при ошибках в блоке управления у машин с ЭУР.
Неисправность подвески автомобиля. Ну и еще одна возможная причина неполадки при управлении машиной — это некорректные настройки развал-схождения в подвеске авто. Именно по этой причине колёса машины начинают расходиться в разные стороны. Это приводит к тому, что невозможно управлять автомобилем и ехать по необходимой траектории. Поэтому следует знать, что развал-схождение следует обязательно делать при сезонной смене колес или хотя бы минимум раз в год.
Итог. Если вы всё-таки замечаете за автомобилем, что он едет не так, как хотелось бы, обратите на эти причины внимание первым делом.
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