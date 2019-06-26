Три японских седана за 400 тысяч рублей

Японские представители на автомобильном рынке завоевали звание надежных и долговременных авто. Об этих качествах можно говорить не только у новых машин, но и которые с пробегом. Поэтому есть смысл составить рейтинг моделей из Японского автопрома. На наших дорогах надежность транспортного средства является необходимым показателем.

Toyota Corolla E150 отрывает данный ТОП. Если за автомобилем владелец ухаживал и бережно к нему относился, то цена не упадет. Установленные в этой модели силовые агрегаты и коробки передач являются одними из самых надежных. До капитального ремонта их можно эксплуатировать до 400 000 километров пробега. Но есть один недостаток, который можно заметить при выборе 5 ступенчатой автоматической коробки передач. Она не может похвастаться надежной работоспособностью.

Также внешний вид и дизайн салона многим пришелся по вкусу. Эргономичные черты автомобиля в сочетании с качеством отделочных материалов делают Toyota Corolla E150 привлекательной для потенциальных покупателей.

Второе место в данном рейтинге занял Mitsubishi Lancer X. 10 поколение модельного ряда можно назвать самым привлекательным. По сравнению с конкурентами в рейтинге, внешний дизайн получился агрессивным. Рестайлинг этого поколения завоевал большое внимание у автолюбителей.

Двигатели, которые устанавливаются в Mitsubishi Lancer X, работают на бензине. Вариация объемом следующая: 1.5 литра, 1.8 и 2.0. Большинство покупателей предпочли два последних варианта, так как автомобиль становится более скоростным и увереннее себя чувствуешь в городском потоке. По многим отзывам, автоматическая и механическая коробки прослужат много лет.

Лидерскую позицию заняла Toyota Avensis T25. Покупатели, которые ищут надежную машину и в тоже время просторную, выбирают данную модель. За 400 000 рублей на автомобильном рынке Avensis T25 можно приобрести в достойном состоянии. Также радует качество материалов обшивки в салоне. Подойдет в качестве семейного автомобиля, на котором можно отправиться в путешествие всей семьей.

Но здесь главное знать одну особенность. При покупке данной модели, где установлен бензиновый агрегат объемом 1.8 литра, следует брать только ту, которая выпущена после 2005 года. Проблема заключается в том, что до этого года выпуска двигатель требовал большое количества масла. Исправили это только после 2005 года. Многие владельцы выбрали 2-литровый мотор (150 л.с.). Машина становится скоростнее и надежнее.

Итог. Японские производители заняли уверенную позицию на автомобильном рынке. Продукция отличается надежностью и скоростными показателями. Долговечность работоспособности силовых агрегатов и коробок передач заставляют покупателей остановиться на японских модельных рядах. За 400 000 рублей можно найти много автомобилей из рейтинга в хорошем состоянии. И вам не придется тратить много вашего времени и денег на обслуживание и ремонт данных автомобилей.