Тюнинг, за который точно оштрафуют

Большинство водителей, ещё начиная со времен СССР, когда с конвейеров сходили практически одинаковые автомобили, старались изменить своё транспортное средство и внести в него что-то оригинальное.

Всякие изменения привлекают внимание не только прохожих, но и конечно же сотрудников ГИБДД . В этой статье вы увидите список модификаций, которые явно не понравятся инспекторам.

Изменение оптики. Очень много автомобилистов предпочитают стандартным лампочкам более яркие, которые к тому что же имеют совершенно другой цвет. Безусловно многие говорят о том, что это очень удобно, так как видимость улучшается, но здесь есть минус — автомобиль становится объектом внимания для сотрудников ГИБДД.

Законодательством РФ запрещено проделывать какие-либо изменения с фарами. Передняя оптика должна иметь исключительно белый цвет.

Тормоза. Проводить всякие эксперименты с тормозами — очень опасно. Даже если вам очень хочется, то подумайте, что может случиться всё что угодно. Например передвигаться на "Жигулях" со штатными тормозами намного безопаснее, нежели установить в них дорогие Brembo. Помните, что тормоза обычно испытываются производителем, соответственно будет лучше, если всё останется в оригинальном исполнении.

Руль и рулевой механизм. В РФ не разрешается устанавливать самостоятельно усилитель руля, соответственно и переоборудовать его, исключением являются те автомобили, на которые элемент устанавливали специалисты на заводе производителя. Каждый автопроизводитель должен сертифицировать переделку на модели.

Огни-стробоскопы. Такие огни могут использовать исключительно пожарные, сотрудники полиции и другие службы. Водителям, которые пренебрегают законом, грозит крупный штраф. Но вы можете заметить, что в некоторых крупных городах огнями-стробоскопами оснащены и представительские седаны.

Спортивный обвес. Устанавливать такой обвес, по крайней мере в России, разрешено. Но тут нужно учитывать, что размер его конечно же должен быть скромным. Например если инспектор ГИБДД решит, что такой вид тюнинга может плохо отразиться на безопасности, после этого водитель получит "письмо счастья", что согласитесь совсем неприятно.

Итог. Тюнинг — это безусловно красиво и хорошо, опять же при условии, что всё в меру. Прежде чем тюнинговать свой транспорт, убедитесь, а разрешены ли такие изменения авто в РФ.