Скрытый номер: водителей лишат прав за грязь

Грязные или скрытые номерные знаки могут стать поводом для лишения водительских прав, постановил Верховный суд России. За умышленную «маскировку» номеров суд может выписать штраф — до 5 тыс. рублей — или отобрать права, но для этого полиция должна доказать, что нарушитель действовал преднамеренно. Если доказательств не будет, то «грязнуля» отделается штрафом в 500 рублей.

Лишать водительских прав за умышленное загрязнение или сокрытие автомобильных номеров разрешил пленум Верховного суда. Об этом сообщает газета «КоммерсантЪ».

Если номерные знаки умышленно закрыты бумагой, листьями деревьев, снегом или грязью, то суд может лишить нарушителя водительских прав или выписать денежный штраф в размере 5 тыс. рублей. Если инспектор Дорожно-патрульной службы ( ДПС ) не сможет доказать, что водитель «замаскировал» знаки преднамеренно, то штраф для «неряхи» составит лишь 500 рублей.

Лишение прав на год грозит тем водителям, которые самовольно подчистили или подкрасили символы и буквы на автомобильных номерах. Этот поступок будет расцениваться как управление машиной с фальшивыми номерами.

Верховный суд также разъяснил положение дел относительно установки нештатных ксеноновых ламп на автомобиль. Подобные лампы ослепляют водителей во встречном потоке. Сейчас за это нарушение грозит штраф в размере 500 рублей, а раньше такой «тюнинг» карался лишением прав.

Наконец, разъяснения были даны ВС по поводу выезда на обочину дороги с нарушением правил дорожного движения. Дорогу таким водителям никто уступать не обязан, поскольку они нарушили ПДД. Применять поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) суды будут с момента публикации.

«Среди московских водителей такая история была одно время популярна, когда на автомойках предлагали закрыть пакетом номера, для того, чтобы грязь не смыть. Уловка эта уходит в небытие, потому что весь автомобиль должен быть грязным, либо весь — чистым. Если номер грязный, а автомобиль чистый, то это будет рассматриваться как умышленное действие», — заявил автоэксперт.

Однако отдельные нюансы всплывают в демисезонный период, осенью и весной, когда машину легко запачкать по случайности.

Неделей ранее руководитель административно-правового управления договорно-правового департамента МВД Дмитрий Газизов предложил расширить права инспекторов ГИБДД — дать гаишникам возможность ограничивать водительские права без суда.

«Если судебный пристав может ограничить право управления должника во внесудебном порядке, то инспектор ГИБДД этого не может», — отметил Газизов.

Кроме того, эксперты МВД полагают действующий Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) устаревшим. Новая версия должна вступить в силу с 2021 года. В ведомстве также призвали ввести повышенные оборотные штрафы для юридических лиц, допускающих нарушения безопасности дорожного движения своими сотрудниками.

При этом депутаты Государственной думы сейчас готовят законопроект, который даст российским автовладельцам выбор при получении автомобильных номеров. Об этом сообщает ФАН.

Законопроект представляет собой поправки к уже принятому, но еще не вступившему в силу закону о регистрации транспортных средств. Документ предлагает разрешить автовладельцам получать номера как в ГИБДД, так и в специальных организациях. По словам автора инициативы зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Михаила Авдеева, это даст людям выбор.

«Более чем в 30 регионах за таким знаком надо будет ехать более чем за 100 километров, а в некоторых субъектах РФ вообще нет таких организаций. Поэтому надо дать выбор человеку — где получать знаки: в ГИБДД или в спецорганизациях», — подчеркнул парламентарий.

В конце лета 2018 года был принят закон «О государственной регистрации транспортных средств». Документ, призванный облегчить жизнь автовладельцам, должен вступить в силу через год.

Главный «апдейт» — в возможности получить номера прямо у официального дилера, не посещая ГИБДД. В Госавтоинспекции будут присваивать только номер, а знаки владелец авто будет получать самостоятельно — у изготовителя. Для фирм-производителей Федеральная антимонопольная служба разработает ограничения по тарифам.

Владельцы машин из Японии и Америки с нестандартными номерами смогут заказать их под размеры своих гнезд.