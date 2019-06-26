Opel рассказал о моторах новой «Корсы»

Появилась информация о линейке двигателей для хэтчбека Opel Corsa , сменившего поколение. Она включает те же агрегаты, что и у соплатформенного Peugeot 208

Новая «Корса» перебралась на модульную платформу CMP (Common Modular Platform) концерна PSA и разделила моторную гамму с Peugeot 208. Хэтчбек подрос в габаритах: стал на 36 миллиметров длиннее предшественника и на 48 миллиметров ниже. Важное новшество: со сменой поколения модель лишилась трехверного кузова и теперь доступна исключительно с пятью дверями.

В качестве базового мотора для Corsa предложат трехцилиндровый «атмосферник» объемом 1,2 литра мощностью 75 лошадиных сил. Кроме того, хэтчбеку положена наддувная версия этого же двигателя с отдачей 100 либо 130 сил. Дизель всего один — 102-сильный 1.5. Трансмиссия — пяти— либо шестиступенчатая «механика» и восьмидиапазонный «автомат» для модификаций с турбомоторами.

Что же касается электрической версии, то такая Corsa-e укомплектована 100-киловаттным электромотором (136 сил и 260 Нм момента) и тяговой батарей на 50 киловатт-часов. Запас хода электромобиля составляет 330 километров по циклу WLTP.

От «зеленой» Corsa вариант с ДВС можно отличить по узору радиаторной решетки. Кроме того, модель можно будет приобрести в «спортивном» исполнении GS Line — для такого хэтчбека предусмотрен спойлер, по-другому оформленный салон и режим езды Sport, которого лишены другие версии «Корсы».