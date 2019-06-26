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Как пробки «убивают» ваш автомобиль 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Дорожные пробки в мегаполисах — это обычное дело в современной действительности. Как влияет на ресурс автомобиля частое движение в пробках?
Давайте разбираться.
Недостаточное поступление кислорода, вызванное обилием выхлопных газов от рядом расположенных автомобилей, приводит к тому, что топливо не может сгореть полностью. Это в свою очередь способствует отложению сажи.
Как известно, современные модели автомобилей оснащены катализаторами, которые способствуют снижению выброса вредных веществ в атмосферу с выхлопными газами. Однако, для правильной работы данного элемента необходим режим, при котором катализатор раскаляется.
В пробке, когда двигатель зачастую работает на холостых оборотах, катализатор не может раскалиться. В следствии чего он постепенно обрастает сажей и другими остаточными продуктами не сгоревшего топлива.
Что до силового агрегата, то тут ситуация следующая. Работая в пробках, двигатель на коротких дистанциях серьезно затрачивает свой ресурс. Т.е., если бы вы проехали в пробках 20-30 километров, это было бы равносильно пробегу на 300 километров по трассе. Именно поэтому специалисты не рекомендуют приобретать подержанные автомобили из корпоративных парков. Такие машины при неплохом внешнем виде имеют весьма изношенные агрегаты.
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Бортжурнал
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