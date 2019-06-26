Автомобилист с трудом догнал молодого медведя на Ямале

Житель Ямало-Ненецкого автономного округа Евгений Груздев опубликовал в интернете запись погони за бурым медведем, случившейся на автодороге неподалеку от Надыма.

На кадрах с авторегистратора можно увидеть, как косолапый бежит с большой скоростью по асфальтированной трассе, держась впереди машины в течение минуты. Из переговоров водителя и пассажира следует, что автомобиль ехал со скоростью 30 километров в час.

По данным РЕН ТВ, медведь, которого встретил на лесной дороге Евгений Груздев, был молодой особью.

Комментаторы в социальных сетях сочувствуют животному, которое, по их мнению, было напугано приближающейся машиной. Некоторые пользователи были недовольны водителем, считая, что тот нарочно решил погонять медведя по трассе.

Бурый медведь заслуженно считается одним из самых опасных для человека хищников России. Так, в республике Тува был госпитализирован мужчина, которого медведь заломал и утащил в берлогу как «консервы» на черный день. А в Балаково Саратовской области дрессированная медведица, которую укротитель держал в гараже, смогла убежать и напала на двух прохожих, одного из которых успела повалить наземь и несколько раз укусить.