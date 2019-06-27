Зачем водители стучат по колесам своего авто

Многие видели, как водители обходят по кругу свой автомобиль и постукивают по колесам. Мало кто знает, что таким образом можно выявить несколько неисправностей, доставляющих неприятности владельцам транспортных средств. О них стоит рассказать подробнее.

Давление в шинах. Проще всего проверить давление в шинах, слегка постучав по ним ногой. Если они спущены, в процессе слышен глухой звук, шина становится более мягкой и проминается от нажатия на нее ногой. В спаренных задних колесах водители выявляют падение давления именно таким распространенным образом.

Для грузовых автомобилей этот вопрос имеет очень большое значение, так как они перевозят большой вес на большие расстояния, а спущенные колеса непременно приведут к проблемам с управляемостью транспортного средства.

Данный метод сейчас не слишком распространен, так как на большинстве заправок есть манометры, определяющие давление в шинах намного точнее.

Затяжка ступичного подшипника. Водители "старой школы" считают, что стук по колесам помогает определить, насколько надежна затяжка ступичного подшипника, но на самом деле ситуация другая. На старых моделях в ступицы передних колес устанавливались подшипники, требующие регулярной затяжки и ремонта, поэтому владельцы часто стучали по колесам, чтобы вовремя выявить и устранить неисправности.

Гул или скрежет. Колесо раскачивается, когда машина находится на домкрате.

Вибрация на пружине. Для этого нужно раскрутить колесо и схватиться на пружину, проверив ее наличие.

В случае появления вибрации не стоит затягивать с заменой подшипников, так как вскоре появится скрежет и гул. На деле метод оказался не эффективным, так как таким образом можно только определить ступицы, требующие замены. Чтобы проверить затяжку, нужно поднять авто на домкрате и покачать колесо. Другими признаками поломки и того, что требуется замена ступичного подшипника, могут стать:

На современных автомобилях конструкция подвески и колес стала более технологичной, а потому стук по колесам может не дать желаемого результата.

Итог. Часто водители прибегают к постукиванию ногой по колесам автомобиля, чтобы выявить характерные поломки транспортного средства. На деле стоит отметить, что данный метод вряд ли сработает с современными моделями, а лучше всего проводить вовремя диагностику машины на СТО или при осмотре мастера.