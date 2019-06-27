Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Блогеры показали, как помыть машину на ходу 

Рамблер 5 часов назад
Авторы YouTube-канала «Гараж-54» показали подписчикам, как можно вымыть автомобиль на ходу. Для проведения эксперимента блогерам пришлось выехать на гоночную трассу.
Для первой в России безостановочной мойки экспериментаторам понадобилась загрязнённая Шевроле Камаро, микроавтобус, два водителя и мойщик с установкой высокого давления. Блогеры запланировали отмыть машину по всем правилам: с пеной до идеальной чистоты кузова. При этом автолюбителям пришлось проявить чудеса вождения, поскольку, двигаясь по кольцу, необходимо было держать автомобили максимально близко друг к другу, чтобы струя из пистолета доставала до загрязнённых элементов. Судя по ролику на помывку авто у блогеров ушло всего несколько минут, хотя очевидно, что на самом деле процесс занял гораздо больше времени.
«Ваша тачка отмыта. Полторы тысячи американских рублей и вы свободны», — пошутил мойщик.
Подытоживая проведённый эксперимент, автор канала заявил, что результатом остался вполне доволен.
«Вся основная грязь сбита. Машина стала чистая, на ней уже не стыдно ехать», — отметил блогер.
Ролик за несколько дней просмотрели почти триста тысяч пользователей, поставив эксперименту сибирских блогеров 12 тысяч лайков.
Комментарии
Бортжурнал , Видео , Chevrolet
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Водителя зажало в автомобиле при аварии на МКАД
В Москве раскроют адреса всех дорожных камер
Как избавиться от бед на дорогах
Россиян оценят по стилю вождения14
Бизнес обратился к Медведеву по поводу «Платона»32
Видео
00:58
Застрявшего в пробке миллионера спас вертолет
ДТП
02:20
Путин выступил с требованием по автомобилистам
Автоновости
02:18
Блогеры показали, как помыть машину на ходу
Бортжурнал
00:14
Чадов посадил сына за руль и привлек интерес ГИБДД
Автоновости
00:24
Водителей будут лишать прав за грязь
Автоновости Бортжурнал
00:56
Гигантский круизный корабль почти врезался в маленький паром
ДТП
03:39
На Крымском мосту «побит» рекорд скорости
Автоновости
01:29
Ford прощается с российскими заводами
Автоновости
00:32
Массовое ДТП в Москве: перевернулась маршрутка
ДТП
02:39
Таксист угрожал изнасиловать пассажира из‑за 12 рублей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение