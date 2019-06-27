Блогеры показали, как помыть машину на ходу

Авторы YouTube-канала «Гараж-54» показали подписчикам, как можно вымыть автомобиль на ходу. Для проведения эксперимента блогерам пришлось выехать на гоночную трассу.

Для первой в России безостановочной мойки экспериментаторам понадобилась загрязнённая Шевроле Камаро, микроавтобус, два водителя и мойщик с установкой высокого давления. Блогеры запланировали отмыть машину по всем правилам: с пеной до идеальной чистоты кузова. При этом автолюбителям пришлось проявить чудеса вождения, поскольку, двигаясь по кольцу, необходимо было держать автомобили максимально близко друг к другу, чтобы струя из пистолета доставала до загрязнённых элементов. Судя по ролику на помывку авто у блогеров ушло всего несколько минут, хотя очевидно, что на самом деле процесс занял гораздо больше времени.

«Ваша тачка отмыта. Полторы тысячи американских рублей и вы свободны», — пошутил мойщик.

Подытоживая проведённый эксперимент, автор канала заявил, что результатом остался вполне доволен.

«Вся основная грязь сбита. Машина стала чистая, на ней уже не стыдно ехать», — отметил блогер.

Ролик за несколько дней просмотрели почти триста тысяч пользователей, поставив эксперименту сибирских блогеров 12 тысяч лайков.