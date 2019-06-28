Китайские производители продали 9229 кроссоверов и внедорожников на российском рынке

Китайские производители продали 9229 кроссоверов и внедорожников на российском рынке Продажи SUV китайских марок на авторынке России за первые пять месяцев 2019 года составили 9229 ед., сообщают в «Автостат Инфо». Это на 10,5% меньше количества, проданного годом ранее, — 11 043 ед.

Рейтинг продаж минивэнов с пробегом

Как показывает статистика «Автостат Инфо», на SUV приходятся основные продажи китайских автопроизводителей, которые реализовали на авторынке РФ в отчетный период 9885 автомобилей всех сегментов.

Первое место среди китайских SUV в рейтинге продаж за январь-май 2019 года занимает Geely Atlas . Продажи этого внедорожника выросли в отчетный период на 686%, с 297 до 2335 ед. На 183,5% в то же время выросли продажи Haval H6 (с 651 до 1846 ед.), что обеспечило модели второе место в рейтинге китайских SUV. На третьей строчке этого списка находится Chery T21. Эта модель продемонстрировала в отчетные пять месяцев рост на 53% и разошлась на рынке в количестве 960 ед. (годом ранее — 627 ед.). Четвертое место за Chery Tiggo — 508 проданных авто, на 44% меньше, чем годом ранее (1063 ед.). Замыкает топ-5 модель Lifan X60 с результатом 508 проданных авто, что указывает на спад продаж в размере -55,7% к прошлогоднему результату (1147 ед.).

«Десятку» самых продаваемых в России кроссоверов и внедорожников китайских марок по результатам января-мая составили Dongfeng AX7 — 454 авто (+193%), Haval H2 — 337 ед. (+176%), Besturn X80 — 331 ед. (-5%), а также Zotye T600 — 298 шт. (-61%) и Geely Emgrand X7 — 266 ед. (-31,6%). Добавим, что в мае этого года китайские автопроизводители продали 2098 машин, на 28,5% меньше, чем годом ранее (2935 ед.). Из этого объема на кроссоверы и внедорожники пришлось 1951 ед., это на 29% меньше прошлогоднего результата (2754 авто).

Присоединяйтесь к нам на Фейсбуке, читайте наши новости на Яндекс. Дзен и подписывайтесь на наш канал