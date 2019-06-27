Самые выносливые кроссоверы и внедорожники

Автомобили SUV-сегмента становятся все более востребованными на мировом транспортном рынке.

Проанализировав рынок, удалось составить перечень кроссоверов и внедорожников, которые могут проехать более 300 000 километров. Для составления перечня был проведен опрос, в котором приняли участие более 14 000 000 владельцев авто 2018 года выпуска.

Все указанные модели кроссоверов и внедорожников отличаются не только хорошими техническими данными, но и выносливостью, которая подтверждается показателем пробега. Причем владельцы машин утверждают, что на протяжении всего периода эксплуатации, автомобили не требуют каких-либо вложений, за исключением проведения регулярного технического обслуживания.

Таким образом, машины можно назвать и самыми надежными в плане качества сборки основных узлов и деталей. Стоимость машин полностью оправдывается большим количеством положительных достоинств.