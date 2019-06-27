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Самые выносливые кроссоверы и внедорожники 

Car.ru 7 часов назад
Фото: Car.ru
Автомобили SUV-сегмента становятся все более востребованными на мировом транспортном рынке.
Проанализировав рынок, удалось составить перечень кроссоверов и внедорожников, которые могут проехать более 300 000 километров. Для составления перечня был проведен опрос, в котором приняли участие более 14 000 000 владельцев авто 2018 года выпуска.
По результатам проведенного опроса и удалось назвать самые выносливые авто. В перечень самых надежных кроссоверов и внедорожников попали: Toyota Sequoia, Ford Expedition, Chevrolet Suburban, Toyota 4Runner, Chevrolet Tahoe и Toyota Highlander.
Все указанные модели кроссоверов и внедорожников отличаются не только хорошими техническими данными, но и выносливостью, которая подтверждается показателем пробега. Причем владельцы машин утверждают, что на протяжении всего периода эксплуатации, автомобили не требуют каких-либо вложений, за исключением проведения регулярного технического обслуживания.
Таким образом, машины можно назвать и самыми надежными в плане качества сборки основных узлов и деталей. Стоимость машин полностью оправдывается большим количеством положительных достоинств.
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Комментарии1
Бортжурнал , Ford Expedition , Chevrolet , Toyota Sequoia , Toyota Highlander , Chevrolet Tahoe , Toyota , Toyota 4Runner , Chevrolet Suburban , Ford
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