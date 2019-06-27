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Собственный BMW теперь можно распечатать на 3D-принтере 

Motor.ru + ещё 1 20 часов назад
Фото: Motor.ru
Компания BMW предложила всем желающим распечатать собственный автомобиль. Макет для 3D-печати концепта Vision M Next вместе с обоями для рабочего стола, постерами и аудиофайлом, благодаря которому можно «услышать» автомобиль, производитель выложил на специальном сайте.
Во вторник, 25 июня, марка BMW показала карбоновое купе с «крыльями чайки» и гибридной силовой установкой, выдающей 600 лошадиных сил. В серийное производство автомобиль запускать не будут, зато теперь поклонники марки смогут распечатать собственный суперкар.
Макет можно распечатать в любом размере — итоговый суперкар может быть размером с игрушечную модель, а может быть размером с настоящий автомобиль. Пользователи получают только «кузов», без каких-либо силовых агрегатов и наполнения. Кроме того, чтобы распечатанный макет стал похож на настоящий концепт, его придется раскрасить.
Концепт Vision M Next получил двухцветную окраску кузова, гибридную силовую установку на базе двухлитрового бензинового агрегата и специальный режим Boost+, который кратковременно увеличивает мощность агрегатов, позволяя машине набрать первую «сотню» за три секунды.
Прототип Vision M Next задумывался исключительно как шоукар, в котором будет воплощено будущее дизайна всей М-линейки. Серийную версию концепта баварцы выпускать не будут, но многие решения, как визуальные, так и технические, скорее всего будут реализованы в ближайшие 10 лет на новых автомобилях бренда.
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Бортжурнал , BMW
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