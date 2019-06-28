Названы самые популярные автомобили старше 30 лет 

В России на учете стоят около 2,65 млн легковушек возрастом более 30 лет, что составляет около 6% от общего количества машин, сообщает "Автостат".
При этом больше половины из них (1,41 млн экземпляров) — отечественные "Лады", выпускавшиеся АвтоВАЗом в разные годы.
Второе место в списке ретроавтомобилей, еще не отправленных в утиль, занимают модели Toyota с долей 9,4% (250 тыс. штук). Далее следуют "Москвичи", которых в аналитическом агентстве насчитали 150 тыс. (5,7% от общего количества).
В десятку также вошли Audi (3,9%), Volkswagen (3,7%), Opel (3,2%), Nissan (3,1%), Ford (2,3%), Mercedes-Benz (2%) и BMW (1,7%). Всего в российских дворах и гаражах можно встретить более 150 марок машин "за 30", включая Linkoln, Buick, Plymouth, Rolls-Royce, Bentley, Saab и Tatra.
Для желающих полюбоваться ухоженными ретрокарами автоклуб "Ветерок" устраивает ежегодный фестиваль "Автокультура". В этом году его собирались провести в конце июня, но из-за погоды перенесли на следующие выходные — 6 и 7 июля.