Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы самые популярные автомобили старше 30 лет 

Авторамблер + ещё 2 2 часа назад
Фото: Авторамблер
В России на учете стоят около 2,65 млн легковушек возрастом более 30 лет, что составляет около 6% от общего количества машин, сообщает "Автостат".
При этом больше половины из них (1,41 млн экземпляров) — отечественные "Лады", выпускавшиеся АвтоВАЗом в разные годы.
Второе место в списке ретроавтомобилей, еще не отправленных в утиль, занимают модели Toyota с долей 9,4% (250 тыс. штук). Далее следуют "Москвичи", которых в аналитическом агентстве насчитали 150 тыс. (5,7% от общего количества).
В десятку также вошли Audi (3,9%), Volkswagen (3,7%), Opel (3,2%), Nissan (3,1%), Ford (2,3%), Mercedes-Benz (2%) и BMW (1,7%). Всего в российских дворах и гаражах можно встретить более 150 марок машин "за 30", включая Linkoln, Buick, Plymouth, Rolls-Royce, Bentley, Saab и Tatra.
Для желающих полюбоваться ухоженными ретрокарами автоклуб "Ветерок" устраивает ежегодный фестиваль "Автокультура". В этом году его собирались провести в конце июня, но из-за погоды перенесли на следующие выходные — 6 и 7 июля.
Авторамблер: последние новости
Японские машины перестали быть самыми надежными Новый Suzuki Jimny добрался до России Кошмар страховщиков: названы 10 самых убыточных автомобилей
Комментарии
Бортжурнал , Nissan , Audi , BMW , Bentley , Rolls-Royce , Lada , Toyota , Plymouth , Volkswagen , Opel , Buick , Saab , Mercedes-Benz , Автоваз , Ford
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Таран машины ДПС в Москве попал на видео1
До семи лет: За пьяную езду накажут строже
Водителей в Москве попросили не парковаться у деревьев
Как виновник незначительной аварии может «попасть на миллион»
Новый кроссовер JAC S3 приедет в Россию
Видео
00:58
Застрявшего в пробке миллионера спас вертолет
ДТП
02:20
Путин выступил с требованием по автомобилистам
Автоновости
02:18
Блогеры показали, как помыть машину на ходу
Бортжурнал
01:10
Легковушка устроила ДТП с ослом
ДТП
00:14
Чадов посадил сына за руль и привлек интерес ГИБДД
Автоновости
00:24
Водителей будут лишать прав за грязь
Автоновости Бортжурнал
00:56
Гигантский круизный корабль почти врезался в маленький паром
ДТП
03:39
На Крымском мосту «побит» рекорд скорости
Автоновости
01:29
Ford прощается с российскими заводами
Автоновости
00:32
Массовое ДТП в Москве: перевернулась маршрутка
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение