Для чего в США на дороги кладут шланги

Те, кто уже успел побывать в США, наверняка видели загадочные шланги, лежащие поперёк шоссе.

А тем, кто ещё там не был, но планирует поехать, будет полезно знать что это и для чего вообще нужны. Чтобы не томить ожиданиями тех, кто подумал, что шланги выступают в роли датчиков, ответим, что они были правы. Остаётся только узнать для чего они вообще нужны.

В качестве чего выступает шланг? Резиновый шланг — это своего рода датчик, который тянется через всё шоссе в США. "Дорожная пневмотруба" действует следующим образом: когда автомобиль наезжает колёсами на трубу, то воздух в ней начинает сжиматься. При этих манипуляциях давление внутри постоянно меняется. Колеблющийся воздух создаёт сигнал. Считать этот сигнал может только специальное оборудование. На одном конце шланга есть клапан, а на другом глухой, герметичный кран.

Но нужно так же отметить, что такая процедура является одноразовой. Такую трубу устанавливают на оживлённом участке шоссе и то, только по необходимости. Они могут прослужить только сутки после установки.

Воздух постепенно поступает по шлангу-датчику, при этом образуется электрический сигнал. После он переходит в приёмное устройство, которое в свою очередь функционирует благодаря зарядному устройству. Ну а далее данные передаются в систему.

Главный вопрос здесь — зачем всё это необходимо? Ответ прост, для статистики. Благодаря датчикам можно понять сколько автомобилей проезжает в определённый момент времени. В свою очередь, по таким данным департамент оценивает нагрузку на транспортную сеть в зависимости от времени и дней. Также шланги помогают определить скорость движения транспортных средств.

В РФ такие данные тоже собираются, но в качестве "шлангов" используются камеры.