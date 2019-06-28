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«Патриот» с автоматом (не путать с пулеметом!): уже не за горами 

Автовести 4 часа назад
Фото: © УАЗ
Дебют ульяновского внедорожника с новой коробкой передач можно ожидать уже совсем скоро. Несмотря на регулярные переносы премьеры, завод, судя по всему, завершает работы над новинкой: в Сети появились каталожные номера деталей автоматической трансмиссии.
Номера опубликованы порталом "УАЗбука". В списке значатся, к примеру, коробка в сборе, гидротрансформатор, ремкомплекты, уплотнители и тому подобное. Упоминается также и трансмиссионное масло Dextron 6, которое применяется для автоматических коробок концерном General Motors.
О том, что УАЗ получит коробку американского происхождения, известно еще с прошлого года. Классический 6-ступенчатый автомат 6L50 разработан французами из Punch Powerglide и специалистами GM. Коробка способна "переваривать" тягу до 650 Нм, и в Ульяновске уже успели отметить, что появление автомата никак не скажется на внедорожных способностях "Патриота", которыми он славится.
Работать на внедорожнике ей предстоит с новым мотором ZMZ Pro, которым начали оснащать внедорожник после рестайлинга. При объеме в 2,7 л развивает он 150 л.с., а максимум крутящего момента в 235 Нм доступен уже с 2 650 об/мин. Сколько будет стоить двухпедальный внедорожник, пока неизвестно — предполагаемое удорожание составит 60-100 тысяч рублей.
Ожидается, что официально УАЗ представит "Патриот" с автоматической коробкой в начале нынешней осени. К слову, из списка каталожных номеров для компонентов АКПП становится понятно, что следующим кандидатом на получение автомата является УАЗ Пикап.
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Бортжурнал , УАЗ
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