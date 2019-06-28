Как виновник незначительной аварии может «попасть на миллион»

Опрошенные Business FM эксперты рассказали , как российские автомобилисты, признанные виновными в ДТП с незначительными повреждениями, могут оказаться должны другому участнику аварии миллионы рублей. Всё дело в исках об утрате товарной стоимости (УТС) повреждённого транспортного средства.

Автор статьи приводит в пример недавний инцидент в Москве, когда после незначительной аварии трамвая и джипа по вине водителя легковой машины Мосгортранс через суд потребовал с автомобилиста 1,4 млн рублей в качестве компенсации утраты товарной стоимости электропоезда. При этом отмечается, что реальный ущерб трамвая составил всего 36 тысяч рублей.

По словам специалистов, суть компенсации изначально заключалась в преимуществе заводского изготовления авто перед последующим ремонтом машины на СТО. Впрочем, сегодня, уверяют эксперты, это обстоятельство пытаются оспаривать страховщики, уверяя, что установка новой детали для владельца повреждённого авто гораздо выгоднее, чем старая запчасть.

Тем не менее автор статьи уверяет, что на практике автомобили, побывавшие в ДТП, имеют гораздо меньший спрос у потенциальных покупателей на вторичном рынке, нежели безаварийная машина.

Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков уверяет, что на практике зачастую компенсацию за утрату товарной стоимости в суде требуют автоюристы.

«Они выкупают у потребителя право дальнейших споров, и вот все, что возможно, пытаются отсудить», — отмечает эксперт, подчёркивая, что суммы УТС по полису ОСАГО «находятся в интервале 15-30 тысяч рублей».

Эксперты заявляют, что требования Мосгортранса о выплате 1,4 миллионов рублей связаны с тем, что сам трамвай на рынке имеет высокую стоимость. По словам руководителя компании «Независимый экспертный аналитический центр СК оценка» Алексея Шичалина, существует специальная методика расчёта компенсации УТС.

«Берется стоимость транспортного средства, умножается на коэффициент. Допустим, если нарушено было лакокрасочное покрытие одной детали — это коэффициент 0,5, на каждой последующей — это 0,35, все это суммируете и умножаете на стоимость автомобиля», — пояснил эксперт.

Шичалин отметил, что для разных деталей применяются разные коэффициенты, при этом не все транспортные средства подходят под УТС, поскольку существуют ограничения по возрасту. При этом эксперт подчеркнул, что методика изначально «прописывалась под легковые автомобили».