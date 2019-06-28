Не дай себя одурачить: как гаишники наказывают за «нештрафуемую» скорость

По некоторым данным, в регионах гаишники принялись обилечивать водителей, которые хоть и превысили разрешенную скорость, но в пределах нештрафуемого предела.

На практике действия доблестных инспекторов выглядят так. Если водитель едет небыстро, но с легким превышением скорости в пределах 20 км/ч и, соответственно, не может быть привлечен к административной ответственности, то ему стоит "помочь". Как говорил герой одного отечественного фильма о непростых послевоенных временах, "это еще не статья, но, если понадобится, до статьи добавим".

Гаишники могут стоять за знаком ограничения скорости, скажем, в 60 км/ч и останавливать тех, кто едет в темпе до 79 км/ч. Водители будут недоумевать, ведь в России каждый гражданин знает о нештрафуемых 20 км/ч! Но у инспектора свой ответ: вы, уважаемый нарушили не статью КоАП 12.9, а 12.16.

Напомним, что 1 часть статьи 12.16 КоАП гласит: " Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 — 7 настоящей статьи и другими статьями настоящей главы влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей".

Тем временем в статье 12.9 КоАП сказано: "Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей".

В этой связи Пленум Верховного суда выпустил соответствующее разъяснение: если водитель превысил скорость, то его действия не должны расцениваться по статье 12.16, а вместо этого он должен нести ответственность по статье 12.9 КоАП, так как эта норма является специальной по отношению к норме о несоблюдении предписаний знаков. Имейте в виду!