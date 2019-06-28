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Audi тестирует новую версию A5 Sportback 

Car.ru 10 часов назад
Фото: Car.ru
Фотошпионы выложили в сеть интернет серию снимков с дорожных тестов новой модификации модели A5. Это Audi A5 Sportback Spy от именитого немецкого автобренда.
Исходя из того, что мы можем видеть на снимках, новинка не получит глобальных изменений в плане дизайна. Лишь новая форма радиаторной решетки, фонари головной оптики, да передний бампер. Вероятно что-то поменяется в задней части автомобиля, т.к. там все покрыто камуфляжем.
А вот с технической стороны, перемен будет куда больше. Прежде всего, ожидается, что новый Audi A5 Sportback Spy получит мягкую гибридную силовую установку, как у моделей A6 и A7. Благодаря этому, расход топлива снизится минимум на 5%.
Также вероятным пополнением моторной линейки обсуждаемой новинки могут стать двухлитровый дизельный агрегат Evo TDI, а также трехлитровый дизель на 286 л.с.
Про конкретную дату премьеры Audi A5 Sportback Spy достоверной информации пока что нет. Одни источники утверждают, что новинку представят к концу этого года, а другие, что премьера состоится не раньше 2020 года.
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Бортжурнал , Audi , Audi A5
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