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Старый друг лучше новых двух. Что выбрать: надувной домкрат или традиционный 

Car.ru 9 часов назад
Фото: Car.ru
Домкрат — это достаточно важный инструмент для каждого автомобилиста.
Наверняка многие знают его предназначение, он нужен для того, чтобы поднять транспортное средство. После чего водитель может заняться ремонтом. В последнее время наблюдается интересная тенденция, водители всё чаще используют надувные домкраты. В этой статье мы разберём чем они лучше традиционных и стоит ли на них переходить.
Основным преимуществом надувных домкратов является то, что он очень прост в использовании. Так же нужно отметить, что новинка очень привлекает автомобилистов, они не хотят использовать старинные методы, а используют совершенно новые. Причём, у классических домкратов есть большой минус — они совершенно неудобны в использовании.
Сколько могут выдержать надувные домкраты? Возможно может показаться, что надувные домкраты совершенно непрочные, но это миф, так как они могут выдержать до трёх тонн. В данное весовое ограничение укладываются практически все "легковушки". Домкрат абсолютно не привередлив, он будет работать даже с теми автомобилями, у которых плохое состояние подвески и днища авто.
Как функционирует надувной домкрат? Внутри матраца выхлопные газы, благодаря насосу он надувается в считанные секунды. Но тут нужно учесть тот факт, что если у вашего авто установлены выхлопные трубы разветвленного типа, то вам нужно будет подготовить определённые переходники. Так же минусом можно отметить, что со временем в домкрате образуется токсичный конденсат.
Использовать домкрат рядом с горячими поверхностями так же запрещается. И очень влияют погодные условия. Например лучше не пользоваться им в дождь, снег и конечно же в сильные морозы. Это нужно прежде всего для того, чтобы вы не пострадали тогда, когда авто будет скатываться с домкрата.
Итог. В любом случае что выбирать — решать вам. Кто-то и дальше будет использовать старый традиционный домкрат, а кто-то решит попробовать что-то новое.
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