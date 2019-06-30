Редчайший Porsche 911 выставили на продажу в США

В американском автосалоне Duffy’s Classic Cars в городе Сидар-Рапидс штата Айова на продажу выставили очень редкий Porsche 911-й от ателье Strosek. Стоимость авто не разглашается, пишут «Автоновости дня».

Автоателье Strosek существует с 1971 года и предлагает владельцам Porsche собственный взгляд на дизайн автомобиля. Оно не так известно, как, например, Ruf или Gemballa, зато каждый выпущенный им автомобиль намного реже встречается в продаже, тем более в Соединенных Штатах.

Выставленный на продажу Porsche 911-й от ателье Strosek получил переделанные переднюю и заднюю кузовные части. Особенно выделяются маленькие фары, которые были модными 90-е годы. Элегантность машине придает черный цвет, а шика добавляют хромированные пятиспицевые диски. Под капотом находится 6-цилиндровый мотор в 2,7 л, который в середине 70-х годов редко «выхаживал» 100 тыс. км. На это инженерам пришлось пойти из-за ужесточения экологических требований в Европе. Впрочем, как утверждают эксперты, это делает «911-й» еще более ценным.

Напомним, в феврале на аукционе Sotheby’s в Париже за 4,3 млн евро был продан редкий гоночный суперкар Ferrari F40 LM 1987 года. Автомобиль синего цвета является одним из 19 авто, сконструированных компанией Michelotto. Он дважды участвовал в знаменитой гонке «24 часа Ле-Мана» в 1995-м и 1996 годах, в 1995 году победил на гонке Anderstorp 4 Hours. Он также участвовал в Global GT Series.

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