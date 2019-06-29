Чем качественнее и технологичнее смазка, тем полезнее она для двигателя, отметил портал «АвтоВзгляд», проведя сравнение масел и выяснив, какое из них лучше всего подходит для российских условий эксплуатации.
Издание напомнило, что сегодня существует несколько групп масел, которые делятся на минеральные; улучшенные минеральные (полусинтетические) и, наконец, синтетические. Причем масла последней группы — продукт реакций этилена и бутилена — имеют среди недостатков только цену, ощутимо бьющую по кошельку. Однако относительно недавно, по данным портала, на рынке появилась еще одна группа масел — на эстерах, точнее, «синтетика» с их добавлением.
По информации издания, масла на эстерах — соединениях, полученных из растительного сырья, а не из нефти, и держащих свои свойства в вилке температур от −60 °C до +350 °C — снижают износ деталей двигателей лучше, чем любая другая смазка, и подходят для суровых российских климатических и эксплуатационных условий.
Благодаря образуемой толстой и прочной масляной пленке (прочнее таковой у минерального масла в 22 раза, а синтетики — в 3 раза) такие смазки продляют срок службы мотора, оберегая его при низком давлении масла в системе и при запуске «на холодную». Специальные добавки, на которых производители эстеровых масел редко экономят, неплохо нейтрализуют серу, которая в больших количествах содержится в нашем топливе, а также уменьшают износ мотора, подчеркивает портал.
Однако издание отмечает и недостаток этих масел — высокую стоимость. Так, эстеровые масла можно купить за 1000—1500 рублей за литр, при этом минеральные стоят от 100 рублей за литр, а «синтетика» от 400 до 1000 рублей за литр.
Правда, еще одним плюсом эстеровых масел, который частично перекрывает их высокую стоимость, издание называет удлиненный интервал замены.
«Но при переходе на эстеровые масла стоит помнить о том, что после других типов смазки двигатель необходимо промыть специальными составами», — подчеркивает портал.