«Для России»: выбор моторного масла для эксплуатации в суровых условиях

Чем качественнее и технологичнее смазка, тем полезнее она для двигателя, отметил портал «АвтоВзгляд», проведя сравнение масел и выяснив, какое из них лучше всего подходит для российских условий эксплуатации.

Издание напомнило, что сегодня существует несколько групп масел, которые делятся на минеральные; улучшенные минеральные (полусинтетические) и, наконец, синтетические. Причем масла последней группы — продукт реакций этилена и бутилена — имеют среди недостатков только цену, ощутимо бьющую по кошельку. Однако относительно недавно, по данным портала, на рынке появилась еще одна группа масел — на эстерах, точнее, «синтетика» с их добавлением.

По информации издания, масла на эстерах — соединениях, полученных из растительного сырья, а не из нефти, и держащих свои свойства в вилке температур от −60 °C до +350 °C — снижают износ деталей двигателей лучше, чем любая другая смазка, и подходят для суровых российских климатических и эксплуатационных условий.

Благодаря образуемой толстой и прочной масляной пленке (прочнее таковой у минерального масла в 22 раза, а синтетики — в 3 раза) такие смазки продляют срок службы мотора, оберегая его при низком давлении масла в системе и при запуске «на холодную». Специальные добавки, на которых производители эстеровых масел редко экономят, неплохо нейтрализуют серу, которая в больших количествах содержится в нашем топливе, а также уменьшают износ мотора, подчеркивает портал.

Однако издание отмечает и недостаток этих масел — высокую стоимость. Так, эстеровые масла можно купить за 1000—1500 рублей за литр, при этом минеральные стоят от 100 рублей за литр, а «синтетика» от 400 до 1000 рублей за литр.

Правда, еще одним плюсом эстеровых масел, который частично перекрывает их высокую стоимость, издание называет удлиненный интервал замены.