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Самые знаковые модели в истории АвтоВАЗа 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Эксперты назвали ТОП-3 наиболее знаковых моделей за всю историю марки Lada, сообщают «Автоновости дня».
Самой знаменитой моделью АвтоВАЗа признали «Ниву» — ВАЗ 2121. Сейчас под брендом Niva выходят автомобили Chevrolet, Lada переименовала внедорожник в Lada 4×4. «Нива» покорила авторынок в 1977 году, став первым массовым кроссовером. Два года назад Lada 4×4 отпраздновала свое 40-летие.
Второе место у Lada 2108. Это базовая переднеприводная модель АвтоВАЗа.
«Восьмерка» стала первым опытом АвтоВАЗа в создании переднеприводного авто, получившаяся весьма удачной. В итоге эта платформа использовалась АвтоВАЗом около 30 лет.
На третьем месте — Lada Vesta. Современный автомобиль, на базе которого выпускаются седан, универсал и две кросс-версии.
Бортжурнал , Chevrolet , Lada , Автоваз
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