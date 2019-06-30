Самые знаковые модели в истории АвтоВАЗа

Эксперты назвали ТОП-3 наиболее знаковых моделей за всю историю марки Lada сообщают «Автоновости дня».

Самой знаменитой моделью АвтоВАЗа признали «Ниву» — ВАЗ 2121. Сейчас под брендом Niva выходят автомобили Chevrolet , Lada переименовала внедорожник в Lada 4×4. «Нива» покорила авторынок в 1977 году, став первым массовым кроссовером. Два года назад Lada 4×4 отпраздновала свое 40-летие.

Второе место у Lada 2108. Это базовая переднеприводная модель АвтоВАЗа.

«Восьмерка» стала первым опытом АвтоВАЗа в создании переднеприводного авто, получившаяся весьма удачной. В итоге эта платформа использовалась АвтоВАЗом около 30 лет.

На третьем месте — Lada Vesta. Современный автомобиль, на базе которого выпускаются седан, универсал и две кросс-версии.