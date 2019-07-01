Что чаще всего ломается во время гарантии у популярных в России автомобилей

В очень странное время мы живем. Несмотря на то, что мы тратим много денег на ненужные вещи, мы стараемся экономить на таких вещах, как продукты, собственное здоровье и, в частности, обслуживание машины.

Экономия приобрела особый смысл у российских граждан после демонстрации жизнью, что без нефти наша экономика не стоит ничего. Вот и стали россияне экономнее за последние годы после обесценивания нацвалюты, снижения прибыли и повышения стоимости всего.

Несомненно, это затронуло большую часть автомобилистов, для которых содержание авто становится тяжелым грузом. Казалось бы, если не можешь потянуть траты на машину, не имей ее.

Безусловно, в условиях жесткой экономии, большинство россиян обратили свой взор на гаражные сервисы, приняв решение отказаться от услуг официальных дилеров, чьи цены довольно высокие.

При этом как обстоят дела с теми, кто является владельцами новых машин, которые имеют гарантию? Неужели они не прекратят обращаться к дилерам за ТО, выплачивая им установленный оброк. Нет, поскольку экономический кризис внес свои коррективы и здесь. Большая часть автомобилистов отказалась ездить к дилерам, посчитав, что дешевле обслуживать автомобиль на стороне. И это вполне рациональное решение, однако не всегда.

То, что цены на услуги и запчасти у дилеров невероятно высокие всем известно. Однако есть некоторые причины, по которым автовладельцы приезжают в дилерские сервис-центры и оставляют там свои транспортные средства. Стоит подчеркнуть, что до истечения действия заводской гарантии на авто, по регламенту ТО, автомобилист должен постоянно проводить у дилера (при этом в законе не отмечено, что вам нужно ездить именно к дилеру) регламентные технические работы (ТО).

Если не делать этого, как известно, ваш автомобиль быстро и легко «лишат гарантии». В каком смысле «лишат»? Большинство автомобилистов, которые не разбираются в запутанном законодательстве, действительно думают, что не приехав к дилеру, их машину снимут с гарантии. Стоит помнить, что вам предоставляется гарантия не со стороны дилера, а завода-производителя авто, в обязанности которого входит гарантирование качества товара.

Следовательно, в случае обслуживания автомобиля в ином сервисе, то никто, в сущности, не имеет права лишить вас гарантии в случае поломки. При этом вам могут отказать в бесплатном ремонте. Кстати, отнять у вас гарантию не могут, даже если вы обслуживали авто самостоятельно в собственном гараже.

Таким образом, по закону, в случае не обращения к дилеру, вы не теряете гарантию на машину. Вопрос лишь в том, что обычно тем, кто обслуживает свои машины на стороне, в случае поломки в пределах периода заводской гарантии, пытаются отказать под любыми предлогами в бесплатной замене запчасти. Тогда без экспертизы и суда никак. И это осознают многие водители, поэтому им приходится пользоваться услугами официальных дилеров, поскольку никто не желает лишиться гарантии.

При этом бывали случаи, когда автовладельцы принципиально отказывались обращаться к дилерам и в дальнейшем не жалели об этом. Правда в этом случае все зависит от бренда и модели машины.

Увы, но все машины разработаны неодинаковыми. Качество и надежность авто отличаются и зависят от бренда. Да что уж там — даже у одного бренда одна модель может быть некачественной, а другая — надежной. Как в этом случае понять, можно ли отказываться от услуг дилеров и начинать обслуживать автомобиль в дешевом сервисе либо делать все самому?

Чтобы это выяснить, необходимо обратить внимание на статистику неисправностей, которые чаше всего происходят с машинами во время заводской гарантии, сравнить вероятные конечные расходы на услуги дилеров с ценой замены поломок у неофициальных сервисов. Так, вам приблизительно станет ясно, стоит ли игра свеч.

Конечно, от заводского брака никто не застрахован. Поэтому нужно здраво оценивать вещи. К примеру, если вы владелец машины Лада Гранта , проверенной временем, вы можете отказаться от услуг дилера. Однако в случае с иномаркой, например, Audi отказаться от услуг дилера весьма опасно, так как этот автомобиль любит ломаться во время заводской гарантии. Так что перед принятием решения, следует взвесить все за и против.

Мы собрали для вас сведения об отдельных, известных в РФ авто, ради оценки статистики частых поломок при заводской гарантии. В список вошли машины, которые можно обслуживать не в дилерских центрах. Да, 100% гарантии нет, что у авто из нашего списка не будет поломок. Несомненно, такие случаи есть. Однако они, к счастью, весьма редки. Поэтому чаще всего автомобили, выбранные нами, едва ли ударят вам по карману после отказа от услуг дилеров. Название этих автомобилей ниже:

1. Toyota Camry. В большинстве случаев в Toyota Camry (v50) в гарантийный срок появляются ржавчина на крышке багажного отделения, стуки и скрипы в подвеске, причиной которых является дефект стабилизатора поперечной устойчивости и втулок. Помимо этого владельцы этого автомобиля жалуются на повреждение кресла водителя. В общем, это самые частые повреждения, которые были обнаружены во время заводской гарантии. В большинстве случаев в Toyota Camry (v50) в гарантийный срок появляются ржавчина на крышке багажного отделения, стуки и скрипы в подвеске, причиной которых является дефект стабилизатора поперечной устойчивости и втулок. Помимо этого владельцы этого автомобиля жалуются на повреждение кресла водителя. В общем, это самые частые повреждения, которые были обнаружены во время заводской гарантии.

У Toyota в РФ действует 3-летняя заводская гарантия. И каждые 10000 км нужно приезжать к дилеру на ТО, чтобы не лишиться гарантии. При среднем пробеге, в дилерском центре владелец потратит на обязательные технические работы примерно 95 тысяч рублей (в зависимости от региона, в котором расположен дилерский центр). Учитывая это все, вполне рационально Camry обслуживать у неофициалов. Итак, вы можете сэкономить немаленькие деньги.

2. Toyota Land Cruiser 200/Prado. Владельцы внедорожника, обслуживаемые у официальных дилеров, за 3 года гарантии потратят на ТО примерно 120-125 тысяч рублей. И если пробег авто не будет более 25000/год. Владельцы внедорожника, обслуживаемые у официальных дилеров, за 3 года гарантии потратят на ТО примерно 120-125 тысяч рублей. И если пробег авто не будет более 25000/год.

Как отмечают сотрудники сервиса, в большинстве случаев во время гарантийного периода у Land Cruiser 200 начинает течь водяной насос, порой проявляется неисправность ступичных подшипников, а еще встречаются трудности с информационно-развлекательным комплексом.

Делайте выводы. Все эти дефекты вы сможете устранить в неофициальных сервисах за небольшие деньги.

3. Лада Гранта. В большинстве случаев, при действии заводской гарантии, у Гранты возникают проблемы с опорным подшипником, рулевой рейкой и бортовым компьютером. При этом если вы даже купите новую рейку, это обойдется вам дешевле, чем каждое ТО платить дилерам.

4. Toyota Corolla. Средняя стоимость четырех технических обслуживаний за 3 года (40000 км) 40-70 тысяч рублей. В это время обычно обнаруживают заводские дефекты: скобы передних направляющих суппорта, генератора. Средняя стоимость четырех технических обслуживаний за 3 года (40000 км) 40-70 тысяч рублей. В это время обычно обнаруживают заводские дефекты: скобы передних направляющих суппорта, генератора.

5. Hyundai Solaris. Модель Solaris можно уверенно назвать народной машиной. Поскольку именно он сразу после релиза на авторынке России начал конкурировать с отечественными авто Лада. В то же время в отличие от стоимости обслуживания той же Модель Solaris можно уверенно назвать народной машиной. Поскольку именно он сразу после релиза на авторынке России начал конкурировать с отечественными авто Лада. В то же время в отличие от стоимости обслуживания той же Лады Весты либо Гранты, регламентное ТО автомобилей корейского производства стоит немаленьких денег — около 7000-9000 рублей. И подобная стоимость только за замену масла и фильтров. В итоге за гарантийный период водители прилично потратятся.

6. Renault Duster. Еще одна иномарка, которая заслужила звание народного автомобиля. Это авто российские клиенты полюбили за соотношение цена/качество. Однако главное — эту машину можно обслуживать почти в любом гаражном центре. Конструкция Renault Duster довольно простая и известны все дефекты. В общем, этот автомобиль выгоднее обслуживать не в дилерских центрах, рискуя остаться без гарантии либо столкнуться с трудностями по бесплатному ремонту. Еще одна иномарка, которая заслужила звание народного автомобиля. Это авто российские клиенты полюбили за соотношение цена/качество. Однако главное — эту машину можно обслуживать почти в любом гаражном центре. Конструкция Renault Duster довольно простая и известны все дефекты. В общем, этот автомобиль выгоднее обслуживать не в дилерских центрах, рискуя остаться без гарантии либо столкнуться с трудностями по бесплатному ремонту.

Для сравнения: цена обслуживания у дилера составляет примерно 11000 рублей. За 3 года гарантии при среднем пробеге собственники Duster заплатят дилеру не менее 50000 рублей. В действительности больше.

Что касается частых дефектов, то прежде всего ломаются стабилизаторы. Более того чаще всего это происходит сразу после приобретения машины. Реже в авто с полным приводом появляются стуки в кардане.

Итог. Исходя из всего вышеуказанного, вам решать, где обслуживать свое авто. Если для вас главным является спокойствие, и вы не хотите доказывать в дальнейшем дилеру, что ваше обслуживание в неофициальном сервисе не оказало влияния на техническое состояние машины, а также если у вас нет финансовых проблем, то обслуживайте автомобиль у официальных дилеров. Если же вы желаете сэкономить, то стоит рассмотреть вариант обслуживания авто не у дилера.

И помните: обслуживание у дилера не является гарантией того, что вам не откажут в бесплатном ремонте во время действия заводских обязательств.