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ЗаЛАДили одно и то же: всего 10 машин, на которых ездит пол-России 

Автовести 4 часа назад
Фото: © "АвтоВАЗ"
Было время, когда Россию можно было назвать "страной непуганых "Жигулей", "Москвичей", "Волг" и "Запорожцев", ибо совсем уж ничтожным ручейком вливались на ее просторы автомобили зарубежного производства, доступные лишь единицам. Теперь же, если судить по улицам столиц и других крупных российских городов, бал на них правят именно иномарки. Но все не так однозначно, скрупулезно подсчитали эксперты.
Стоит отметить, что первый удар по продажам отечественных автомобилей нанесли в свое время подержанные иномарки, в годы перестройки мутным потоком хлынувшие в СССР и с Запада, и с Востока: чаще всего даже 10-летки оказывались современнее и надежнее изделий советского автопрома, хотя и откровенного хлама хватало.
С той поры канули в лету — к сожалению ли, к счастью ли — "Москвичи", "Волги" и "Запорожцы" вместе со сменившими их "Тавриями", а "Жигули" приосанились и стали все повсеместно "Ладами" на западный манер, в то время как рынок пережил еще одну экспансию иномарок и с Запада, и с Востока, но теперь уже новых и в куда большем разнообразии. Согласно данным аналитического агентства "Автостат", на российском рынке в 2019 году официально представлено 275 моделей новых легковых автомобилей 48 разных брендов.
А между тем, лидеры продаж остались прежними. Подтверждая народную мудрость насчет своей рубашки, которая ближе к телу и к тому же дешевле, россияне сохраняют верность продукции АвтоВАЗа: 43% объемов продаж (273 тыс. из 643 тыс. автомобилей) приходится всего на 10 моделей шести марок, и первые два места в этом списке по итогам 5 месяцев 2019 года занимают две "Лады" — Granta и Vesta с 8,3% и 7,4% рынка новых легковых автомобилей соответственно.
Наступающие на пятки тольяттинцам корейцы оккупировали с третьей по пятую позицию — Kia Rio имеет рыночную долю в 6,2%, а Hyundai Creta и Solaris — 4,5% и 3,9% соответственно. Далее следуют Volkswagen Polo (3,5%), еще одна Lada — на сей раз Largus (2,6%), Renault Duster (2,4%), Skoda Rapid (2,1%), и вновь Renault — старый добрый Logan (2,1%).
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Бортжурнал , Hyundai , Skoda Rapid , Renault Duster , Kia , Hyundai Creta , Volkswagen Polo , Lada , Volkswagen , Renault , Skoda , Kia Rio , Автоваз
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