ЗаЛАДили одно и то же: всего 10 машин, на которых ездит пол-России

Было время, когда Россию можно было назвать "страной непуганых "Жигулей", "Москвичей", "Волг" и "Запорожцев", ибо совсем уж ничтожным ручейком вливались на ее просторы автомобили зарубежного производства, доступные лишь единицам. Теперь же, если судить по улицам столиц и других крупных российских городов, бал на них правят именно иномарки. Но все не так однозначно, скрупулезно подсчитали эксперты.

Стоит отметить, что первый удар по продажам отечественных автомобилей нанесли в свое время подержанные иномарки, в годы перестройки мутным потоком хлынувшие в СССР и с Запада, и с Востока: чаще всего даже 10-летки оказывались современнее и надежнее изделий советского автопрома, хотя и откровенного хлама хватало.

С той поры канули в лету — к сожалению ли, к счастью ли — "Москвичи", "Волги" и "Запорожцы" вместе со сменившими их "Тавриями", а "Жигули" приосанились и стали все повсеместно " Ладами " на западный манер, в то время как рынок пережил еще одну экспансию иномарок и с Запада, и с Востока, но теперь уже новых и в куда большем разнообразии. Согласно данным аналитического агентства "Автостат", на российском рынке в 2019 году официально представлено 275 моделей новых легковых автомобилей 48 разных брендов.