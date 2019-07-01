Как выбрать машино-место в подземном паркинге

Сколько метров подземной парковки занимает автомобиль, как правильно выбрать место на парковке и сколько оно стоит в Москве. Во всех нюансах столичных подземных паркингов разбиралось принадлежащее Григорию Березкину «РБК-Недвижимость».

Видео с советами автомобилистам по выбору места на подземной парковке было размещено в YouTube-канале издания.

«Сегодня покупка машино-места в Москве становится необходимостью из-за роста количества машин в столице и расширения зоны платной парковки», — отмечают авторы ролика.

Продажи мест на подземным паркингах в Москве неуклонно растут. При этом стоимость места на парковке в столице начинается от 980 тысяч рублей. Однако эксперты напоминают, что полноправным владельцем машино-места можно быть только в том случае, если оно составляет 5,3 на 2,5 или 6,2 на 3,6 км.м.

Выбирая место на парковке, стоит оценить, сколько квадратных метров паркинга будет занимать ваша машина. Так, для Daewoo Matiz хватит 7-8 кв.м, а, например, Audi A8 занимает на парковке 12-14 кв.м. При этом застройщики иногда предлагают семейные парковки, где места расположены друг за другом, стоимость такого паркинга на 20-40% дешевле покупки двух обычных мест, утверждается в сюжете «РБК-Недвижимость».

Эксперты также дали советы по выбору расположения парковочного места. Его лучше выбрать подальше от основного потока машин и воздуховодов, а также вдали от несущих колон. Не стоит покупать и парковочное место, расположенное между двумя другими машинами.

Наибольшей популярностью пользуются парковочные места недалеко от лифтов, однако они же являются и самыми дорогими. Издание советует автолюбителями, которым «не удалось заполучить места рядом с лифтами», покупать места недалеко от кладовок и не выбирать парковку на самых нижних уровнях, так как эти паркинги могут подтапливаться в случае некачественно выполненной гидроизоляции.