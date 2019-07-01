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Опубликована дата выхода нового Kia Mohave 

Car.ru 8 часов назад
Фото: Car.ru
Буквально несколько дней назад автопапарацци запечатлели на дорожных испытаниях новый внедорожник от Kia. Речь идет о модели Kia Mohave.
И вот уже называются даты презентации.
Судя по снимкам, новинка будет иметь дизайн, в котором прослеживается довольно серьезная схожесть с концептом Mohave Masterpiece. Особенно это заметно по радиаторной решетке и по концепции фонарей головной оптики. Также вторит концепту и форма задних фонарей.
Из того, что известно про оснащение нового внедорожника, особо хотелось бы отметить круиз-контроль с шестью фиксированными режимами езды: комфорт, снег, грязь, песок, спорт, а также эко.
Кроме этого, недавно поступила информация, касательно силового агрегата Kia Mohave для российского авторынка. Российским почитателям марки предложат обсуждаемую модель с 3,8-литровым бензиновым, либо с трехлитровым дизельным агрегатами.
Начало поставок запланировано на август. Первыми новинку опробуют китайские автолюбители. Позже данная модель доберется и до России.
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Бортжурнал , Kia , Kia Mohave
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