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Chevrolet Niva серьезно обновилась без смены поколений 

Автоновости дня + ещё 5 4 часа назад
Фото: GM-АвтоВАЗ
GM-АВТОВАЗ начал продажи обновленной версии внедорожника Chevrolet Niva с модернизированным электронным блоком управления двигателем. Автомобили с новым программным обеспечением уже доступны у дилеров по цене от 680 000 рублей.
Как сообщили в пресс-службе производителя, модернизация Chevrolet Niva позволила улучшить динамику, обеспечить «уверенный разгон» и дополнительный ездовой комфорт. Кроме того, были улучшены показатели эластичности тяги на низких и средних оборотах.
Проведенная модернизация позволила сохранить «оптимальный расход топлива» и соответствие нормам «Евро-5». Ресурс двигателя в результате перекалибровки ЭБУ не пострадал.
Обновленные внедорожники уже появились у официальных дилеров марки. Цены на модернизированную Chevrolet Niva варьируются от 680 000 до 810 000 рублей в зависимости от комплектации.
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Бортжурнал , Автоновости , Chevrolet , Chevrolet Niva
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