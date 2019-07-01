Chevrolet Niva серьезно обновилась без смены поколений

GM-АВТОВАЗ начал продажи обновленной версии внедорожника Chevrolet Niva с модернизированным электронным блоком управления двигателем. Автомобили с новым программным обеспечением уже доступны у дилеров по цене от 680 000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе производителя, модернизация Chevrolet Niva позволила улучшить динамику, обеспечить «уверенный разгон» и дополнительный ездовой комфорт. Кроме того, были улучшены показатели эластичности тяги на низких и средних оборотах.

Проведенная модернизация позволила сохранить «оптимальный расход топлива» и соответствие нормам «Евро-5». Ресурс двигателя в результате перекалибровки ЭБУ не пострадал.

Обновленные внедорожники уже появились у официальных дилеров марки. Цены на модернизированную Chevrolet Niva варьируются от 680 000 до 810 000 рублей в зависимости от комплектации.