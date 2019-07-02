Проверки на дорогах: 5 признаков, по которым гаишники тормозят водителей

Существует ряд признаков и факторов, способствующих незапланированному контакту со стражами правопорядка. Вам интересно, какие именно?

Мало кто из водителей получает удовольствие от общения с инспекторами ДПС . Нет, поймите нас правильно — среди них есть хорошие парни, но отечественный автомобилист, да и мотоциклист тоже подсознательно ждет подвоха от людей в форме. Между тем, гаишники обычно тормозят не абы кого, а руководствуются рядом признаков, нюансов и факторов.

1. Спецмероприятия

Здесь все понятно — в рамках спецоперации могут тормознуть вполне себе неприметный автомобиль, если его приметы совпадают с ориентировками. Кроме того, инспекторы в последнее время останавливают таксистов и проверяют водителей каршеринга, которые частенько, чего греха таить, творят настоящий беспредел на дорогах.

Отметим, что спецоперации ГИБДД — это план особых мероприятий, направленных на снижение уровня аварийности на дорогах и предотвращения последствий совершенных ДТП. В их числе, например, спецоперация "Трезвый водитель", направленная на борьбу с пьянством за рулем.

2. Нарушение ПДД

Здесь тоже все очевидно — водитель, совершивший действия, противоречащие Правилам дорожного движения, на глазах у гаишника, будет мгновенно остановлен и наказан. Не верите? Лучше поверьте!

3. Особенности вождения

Любые странности вашего передвижения могут привлечь инспектора Зигзаги, быстрые и хаотичные перестроения, езда быстрее скорости потока и даже… чересчур медленное движение — все это наверняка вызовет определенный интерес. Кстати, насчет неспешного движения мы не шутим. Однажды мы проводили эксперимент — медленно катались ночью и были неоднократно остановлены инспекторами ДПС. Всякий раз они интересовались нашим самочувствием и все ли нормально.

4. Марка, модель и внешний вид автомобиля

Столичные водители наверняка неоднократно видели, у открытых водительских окон каких машин обычно стоят инспекторы. Нередко это автомобили, попадающие под определение "большой черный джип". Проявляется интерес и к большим седанам. Так, нам достоверно известно о Mercedes-Benz S500, который тормозят с завидной регулярностью.

Разумеется, характерный жест полосатым жезлом наверняка будет сделан в сторону машин с дополнительным оборудованием и изменениями в конструкции (например, внедорожника с силовым обвесом), с тонированными передними боковыми и лобовым стеклом, с отсутствующими элементами кузова. Иногда инспекторы интересуются происхождением ксенона в фарах. Автора этих строк, передвигающегося на скромном Volvo , однажды остановили и попросили открыть капот — товарищ гаишник счел, что ксенон в оптике не стандартный.

5. Внешний вид владельца

Полагаем, господин с лысой головой и золотой цепью на шее, напоминающий странника во времени, определенно заинтересует инспектора. Но чересчур характерные штрихи к портрету необязательны. Скажем, вас, жующего жевательную резинку или скрывающего ясные очи под темными очками в отнюдь не солнечный день, могут проверить. Догадываетесь, почему? Жвачка намекнет, что вы стараетесь заглушить выхлоп от вчерашних возлияний приятным мятным ароматом. Очки могут косвенно намекать на то, что вы таким образом скрываете красные белки глаз после баловства с разными "веществами". Но вы же не такой, правда?