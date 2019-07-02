Опубликованы фото обновленного BMW X6 с большими «ноздрями»

Самые заметные изменения во внешности коснулись передней части обновленного кросс-купе, судя по фото, опубликованным нидерландским порталом Autoblog.

"Выражение лица" у X6 2020 модельного года стало еще агрессивнее по сравнению с предшественником, дебютировавшим в 2014 году. Спереди появилась решетка с увеличенными «ноздрями», зауженная оптика, более рельефный бампер с увеличенными воздухозаборниками и горизонтальными LED-полосками — у дорестайлингового варианта ДХО были круглой формы. На корме кроссовера прописались модные вытянутые фонари в стиле оптики купе 8 Series, раздутый бампер с вертикальными воздуховодами и дополнительными элементами М-пакета — диффузором, спаренными патрубками выхлопной системы и декоративным спойлером.

Салон на снимки не попал, но ждать больших изменений в нем не стоит. Скорее всего, его скопируют с X5, а значит, мы увидим 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы и цифровую приборную панель такого же размера. В стандартный набор ассистентов модели войдет адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go, ассистент удержания на полосе и функция автоматической смены полосы движения.

"Начинка" тоже переедет из X5 — по крайней мере, в версии для США, прогнозирует издание Carscoops. Полный привод обещают оставить, а одним из вариантов агрегата станет 3,0-литровая «турбошестерка», развивающая под 340 л.с. и 447 Нм крутящего момента. Такой мотор работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой и разгоняет X5 xDrive40i с нуля до 96 км/ч за 5,3 сек. В топовой версии X6 получит бензиновый V8 объемом 4,4 литра, развивающий 462 л.с. и 649 Нм крутящего момента, в сочетании с той же трансмиссией.

Дорестайлинговая модель X6 доступна в России с дизельными и бензиновыми двигателями мощностью от 249 до 450 л.с. Самый мощный из них набирает первую «сотню» за 4,8 сек. Цены на автомобиль варьируются от 4,9 млн до 6,5 млн руб.

Почти одновременно с голландским автожурналом BMW выложила в Twitter официальный и куда менее информативный тизер нового внедорожного спорткупе.

Весной X6 занял первое место в десятке самых разорительных кроссоверов для владельцев. Авто в год «съедает» 222 тыс. руб. : в число включены затраты на топливо, размер государственной пошлины, транспортный налог и полис ОСАГО.