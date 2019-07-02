Выгодно ли заправлять машину ночью

Многие водители предпочитают заправлять автомобиль бензином только в ночное время. Они делают это не только потому, что нет пробок и очередей, а еще по нескольким причинам, благодаря которым можно немного сэкономить свои затраты на топливо.

Объем залитого бензина. Наблюдения показывают, что уровень залитого бензина может варьироваться в зависимости от времени суток. Об этом рассказывают опытные водители, следящие за стрелкой на указателе уровня топлива. Факт является довольно странным, но это действительно так. Энтузиасты решили протестировать это утверждение и отследили, сколько бензина нужно заливать в машину при различных условиях.

Результат оказался довольно простым — бензин является летучим веществом и довольно сильно реагирует на температуру воздуха. При более высоких показателях он расширяется, в холоде — сжимается.

Способы экономии затрат на топливо. Заправляясь в жару примерно в 30 градусов опытные водители замечают, что бак наполняется немного быстрее. Затем ночью, когда температура воздуха падает, стрелка указателя объема топлива уходит вниз. Заправки таким образом получают больший доход, так как владельцы авто получают "расширенный" бензин, а платят за указанный объем, который ночью станет меньше.

Разница между заправляемым объемом топлива окажется очень незначительной

Большинство заправок используют подземные резервуары

Бензин попадает в бак автомобиля прямо из резервуара

Температура не успевает воздействовать на топливо Потому опытные водители предпочитают заправляться именно ночью, но стоит отметить, что данное утверждение уже нашло опровержение сразу по нескольким фактам:

Таким образом, не имеет значения, в какое время дня или ночи проходит процедура заправки авто, однако многие считают, что им удается экономить именно таким способом.

Итог. Многие водители предпочитают экономить на расходах на свой автомобиль, в том числе при заправке топлива. Для этого владельцы транспортных средств посещают заправки только ночью, считая, что бензин в это время не расширяется, а потому они не переплачивают. Однако опыт показывает, что экономия оказывается совсем незначительной, а тем, кто заправляется газом, она и вовсе не поможет.