Opel привезет в Россию еще один автомобиль

Минивэн Combo в версии Life готовят к выпуску на российский рынок, судя по изображениям, которые появились в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) во вторник.

Премьера модели состоялась прошлой весной на Женевском автосалоне. Combo построен на платформе альянса PSA, которую делит с Citroen Berlingo Peugeot Partner. Ожидается, что до России минивэн доберется в двух вариантах колесной базы: стандартной (2780 мм) и с удлиненной (2970 мм).

Об агрегатах для российского рынка пока нет информации, как и о старте продаж. На рынках Европы автомобиль предлагают с 130-сильным дизельным мотором объемом 1,5 л. и 1,2-литровым бензиновый турбоагрегатом той же мощности. На выбор предлагаются пяти— и шестиступенчатые «механики» и восьмидиапазонная автоматическая трансмиссия.

В Германии базовый минивэн можно купить за 21,6 тыс. евро (примерно 1,55 млн руб.).

В феврале Opel объявил о возвращении на рынок РФ до конца 2019 года. Ранее сообщалось, что немецкий производитель планирует продавать в России три модели, две из которых принадлежат к классу LCV: кроссовер Grandland X (ожидаемая цена — от 1,8 млн до 2,2 млн рублей), минивэг Opel Zafira Life (2,3-3 млн рублей) и фургон Opel Vivaro (от 1,7 млн рублей).

Автомобили вплоть до двигателей планируется собирать на мощностях завода в Калужской области, сообщал «Авторамблер».