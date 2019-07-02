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Opel привезет в Россию еще один автомобиль 

Авторамблер + ещё 6 2 июля 2019
Фото: Motor.ru
Минивэн Combo в версии Life готовят к выпуску на российский рынок, судя по изображениям, которые появились в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) во вторник.
Премьера модели состоялась прошлой весной на Женевском автосалоне. Combo построен на платформе альянса PSA, которую делит с Citroen Berlingo и Peugeot Partner. Ожидается, что до России минивэн доберется в двух вариантах колесной базы: стандартной (2780 мм) и с удлиненной (2970 мм).
Об агрегатах для российского рынка пока нет информации, как и о старте продаж. На рынках Европы автомобиль предлагают с 130-сильным дизельным мотором объемом 1,5 л. и 1,2-литровым бензиновый турбоагрегатом той же мощности. На выбор предлагаются пяти— и шестиступенчатые «механики» и восьмидиапазонная автоматическая трансмиссия.
В Германии базовый минивэн можно купить за 21,6 тыс. евро (примерно 1,55 млн руб.).
В феврале Opel объявил о возвращении на рынок РФ до конца 2019 года. Ранее сообщалось, что немецкий производитель планирует продавать в России три модели, две из которых принадлежат к классу LCV: кроссовер Grandland X (ожидаемая цена — от 1,8 млн до 2,2 млн рублей), минивэг Opel Zafira Life (2,3-3 млн рублей) и фургон Opel Vivaro (от 1,7 млн рублей).
Автомобили вплоть до двигателей планируется собирать на мощностях завода в Калужской области, сообщал «Авторамблер».
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Бортжурнал , Citroen Berlingo , Citroen , Opel Vivaro , Peugeot , Peugeot Partner , Opel , Opel Zafira , Авторамблер
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