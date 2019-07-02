В сети появились изображения новой модели Opel для России

В базе Федерального института промышленной собственности появился патент на новую модель Opel , предназначенную для российского рынка. Судя по изображениям, речь идет о минивэне Combo Life, чей публичный дебют состоялся на прошлогоднем автосалоне в Женеве.

Автомобиль построен на той же платформе, что и знакомые российскому рынку модели Citroen Berlingo Peugeot Partner. Судя по всему, на наш рынок привезут две версии: стандартную с колесной базой 2 780 миллиметров и удлиненную с базой 2 970 миллиметров. Скорее всего, вторая модификация в качестве опции получит третий ряд сидений.

Пока информации о старте производства или о технических особенностях автомобиля нет. На европейском рынке Combo Life доступен с 1,5-литровым дизельным мотором отдачей 130 лошадиных сил и с бензиновым объемом 1,2 литра и аналогичной мощностью. В пару к этим двигателям предлагают пяти— и шестиступенчатые механические коробки передач, также к заказу доступен восьмидиапазонный «автомат». Минивэн в базовой комплектации можно приобрести в Германии за 21 645 евро (1 547 486 рублей по текущему курсу).

О том, что «Опель» решил вернуться в Россию, стало известно в конце февраля этого года. Тогда руководитель марки официально объявил, что первыми в продажу на российском рынке поступят модели Zafira Life и фургон Vivaro. А вот более массовые «легковушки» Astra, Corsa, Mokka и Insignia купить в России по-прежнему будет нельзя — при продаже марки концерн GM запретил выпускать или продавать в России автомобили, построенные на его платформах.