Honda запатентовала электрический спорткар

В базе японского патентного бюро появились изображения серийного спортивного купе Honda , сообщает голландское издание Autoweek.nl. По всей видимости, речь идет о модели с нулевым уровнем выбросов, выдержанном в стилистике недавнего хэтчбека Honda e.

На Honda e автомобиль на патентных изображениях похож из-за круглой передней оптики. Но еще больше купе напоминает шоукар Sports EV, который был представлен на автосалоне в Токио в 2017 году. Отличия кроются в пропорциях: если у концепта были короткий задний свес и длинный капот, то это спорткупе больше напоминает модели со среднемоторной компоновкой.

На то, что на опубликованных картинках изображен именно электромобиль, указывает отсутствие выхлопной трубы и традиционной решетки радиатора. Подтверждением этой теории также служит то, что ранее в Honda сообщали о возможном появлении серийного электрического спорткара в 2020 году в рамках стратегии компании Electric Vision.

Также можно заметить, что у машины нет видимых дверных ручек и боковых зеркал. Не исключено, что компания использует технологию Side Camera Mirror System, которую ранее опробовали на Honda e: вместо зеркал по бокам от автомобиля установят камеры, изображение с которых выводится на два шестидюймовых дисплея по краям приборной панели. Преимущество Side Camera Mirror System заключается в том, что модули настолько компактные, что не выходят за пределы колесных арок, на 90 процентов уменьшают сопротивление воздушному потоку и на 3,8 процента улучшают общую аэродинамику автомобиля.

Источник: Autoweek.nl