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Могут ли присадки для топлива навредить автомобилю 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Многие водители используют присадки в надежде продлить срок службы некоторых деталей, к примеру, двигателя. На самом деле химические средства не только не помогают, но и вредят транспорту. Есть несколько аспектов, на которые стоит обратить внимание при покупке присадок.
Отрицательный эффект. По заявлению большинства производителей, присадки способствуют очищению деталей, и в этом действительно есть правда. Они устраняют грязь, накопленную за годы эксплуатации транспортного средства, однако загрязнение никуда не денется. Вся грязь останется в топливной системе, рано или поздно она окажется в форсунках, а потому потребуется ремонт или замена.
Также присадки, по мнению большинства водителей, увеличивают октановое число бензина. Производители обещают эффект, после которого Аи-92 станет Аи-98, а это, конечно же выгоднее, чем тратить лишние деньги на топливо. На самом деле эксперименты показали, что октановое число может увеличиться только на единицу, что является незначительным эффектом. К тому же регулярное применение присадок приводит к тому, что резиновые прокладки в топливной системе и уплотнители разъедаются, потребуется ремонт и их замена.
Незначительное улучшение. Энтузиасты провели несколько опытов, чтобы определить, насколько полезным является эффект от присадок. Результаты показали следующее:
  • Эффективность бензина действительно улучшается, но незначительно
  • Мощность двигателя улучшается только на 3%
  • Расход бензина снижается на 5%
  • Работу изношенного мотора на старом авто невозможно улучшить с помощью присадок
Следует помнить, не существует средств, которые бы чудесным образом сразу и намного улучшили работу двигателя. Чтобы он служил долго, следует соблюдать простые правила:
  • Регулярно проводить осмотр и ремонт мотора
  • Придерживаться безопасного вождения
  • Использовать хороший бензин
При ненадлежащем обслуживании и эксплуатации, ресурс работы двигателя заметно сокращается, а спасти его не смогут никакие присадки. В некоторых случаях они не только не помогают, но и наносят вред агрегату. Прежде, чем применять какие-либо химические средства, к примеру, присадки, лучше всего обратить внимание на инструкцию.
Итог. Присадки давно стали популярными среди водителей, ведь, как заявляют производители, они увеличат ресурс работы двигателя, улучшат его работу и очистят от грязи. Частично это правда, и химические средства действительно могут помочь, но для эффективной работы мотор требует регулярного обслуживания и использования качественного бензина. Конечно, при грамотном подходе, вреда они не нанесут, но в отдельных случаях могут сократить оставшийся срок работы двигателя.
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Бортжурнал
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