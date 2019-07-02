Могут ли присадки для топлива навредить автомобилю

Многие водители используют присадки в надежде продлить срок службы некоторых деталей, к примеру, двигателя. На самом деле химические средства не только не помогают, но и вредят транспорту. Есть несколько аспектов, на которые стоит обратить внимание при покупке присадок.

Отрицательный эффект. По заявлению большинства производителей, присадки способствуют очищению деталей, и в этом действительно есть правда. Они устраняют грязь, накопленную за годы эксплуатации транспортного средства, однако загрязнение никуда не денется. Вся грязь останется в топливной системе, рано или поздно она окажется в форсунках, а потому потребуется ремонт или замена.

Также присадки, по мнению большинства водителей, увеличивают октановое число бензина. Производители обещают эффект, после которого Аи-92 станет Аи-98, а это, конечно же выгоднее, чем тратить лишние деньги на топливо. На самом деле эксперименты показали, что октановое число может увеличиться только на единицу, что является незначительным эффектом. К тому же регулярное применение присадок приводит к тому, что резиновые прокладки в топливной системе и уплотнители разъедаются, потребуется ремонт и их замена.

Незначительное улучшение. Энтузиасты провели несколько опытов, чтобы определить, насколько полезным является эффект от присадок. Результаты показали следующее: Эффективность бензина действительно улучшается, но незначительно

Мощность двигателя улучшается только на 3%

Расход бензина снижается на 5%

Работу изношенного мотора на старом авто невозможно улучшить с помощью присадок Энтузиасты провели несколько опытов, чтобы определить, насколько полезным является эффект от присадок. Результаты показали следующее:

Регулярно проводить осмотр и ремонт мотора

Придерживаться безопасного вождения

Использовать хороший бензин Следует помнить, не существует средств, которые бы чудесным образом сразу и намного улучшили работу двигателя. Чтобы он служил долго, следует соблюдать простые правила:

При ненадлежащем обслуживании и эксплуатации, ресурс работы двигателя заметно сокращается, а спасти его не смогут никакие присадки. В некоторых случаях они не только не помогают, но и наносят вред агрегату. Прежде, чем применять какие-либо химические средства, к примеру, присадки, лучше всего обратить внимание на инструкцию.

Итог. Присадки давно стали популярными среди водителей, ведь, как заявляют производители, они увеличат ресурс работы двигателя, улучшат его работу и очистят от грязи. Частично это правда, и химические средства действительно могут помочь, но для эффективной работы мотор требует регулярного обслуживания и использования качественного бензина. Конечно, при грамотном подходе, вреда они не нанесут, но в отдельных случаях могут сократить оставшийся срок работы двигателя.