Как подготовить автомобиль к дальней поездке

Многие предпочитают отправляться в отпуск на собственном авто, находя в этом не только экономию средств, но и особую романтику. Собираясь в дальнюю дорогу, стоит подготовить не только чемоданы, но и транспортное средство, чтобы путешествие не омрачили непредвиденные обстоятельства.

Техническое состояние автомобиля. При подготовке к длительной поездке следует уделить внимание техническому состоянию автомобиля. Лучше всего обратиться на СТО, где попросить мастеров в обязательном порядке проверить тормозную систему, ходовую часть авто, поменять масло в двигателе и другие технические жидкости — охлаждающую, тормозную, проверить кондиционер, давление в шинах. Стоит убедиться, что все нормально с электрической проводкой, работают ли фары, габаритные огни, задние фонари, сигналы поворота и противотуманки. При необходимости нужно проверить воздушные фильтры.

При длительной поездке автомобиль испытывает дополнительную нагрузку, так как в дорогу нужно взять с собой много вещей, эксплуатационная нагрузка будет выше нормы. Также эксперты рекомендуют провести короткий тест-драйв транспортного средства, чтобы не было посторонней вибрации и шумов.

Содержимое багажника и бардачка. Зачастую уборка салона не включает в себя проверку бардачка и багажника, однако не следует пренебрегать этим перед длительной поездкой. Стоит учесть несколько нюансов, чтобы в путешествии не случилось неприятных ситуаций: Проверить, в порядке ли документы и водительские права

Проверить наличие запаски и минимального набора инструментов

Запастись дополнительной канистрой бензина

Убедиться в наличии аптечки и огнетушителя

Убедиться в наличии аварийного троса и пусковых проводов. Зачастую уборка салона не включает в себя проверку бардачка и багажника, однако не следует пренебрегать этим перед длительной поездкой. Стоит учесть несколько нюансов, чтобы в путешествии не случилось неприятных ситуаций:

Опытные водители также советуют приобрести радар-детектор. Этот прибор позволяет выявить зоны на дороге, где могут находиться регистраторы скорости. При этом стоит учитывать, что в России применение анти-радаров, которые подавляют сигналы регистрационных приборов, запрещено и наказуемо законом.

Подготовка к отпуску. При подготовке к отпуску и дальней дороге необходимо убедиться, что уже оплачены все штрафы, так как при их наличии владельца авто могут не пропустить за границу. Квитанции об оплате следует сложить в отдельную папку и взять с собой. Лучше предварительно просчитать маршрут и траты на топливо, оставив немного средств на случай непредвиденных ситуаций.

Можно заранее посмотреть заправки каких сетей будут встречаться по дороге. Многие компании предлагают своим клиентам скидки на бензин по программам лояльности.

Итог. Отправляясь в отпуск на автомобиле, стоит уделить внимание его подготовке к длительной дороге. Стоит обязательно провести технический осмотр и по потребности ремонт комплектующих, а также убедиться, что есть все необходимые документы. Немаловажно просчитать заранее маршрут, что позволит сэкономить не только время, но и деньги.