Глава ГИБДД рассказал, когда заработает система штрафов для иностранцев

Михаил Черников. СОЧИ, 4 июл — РИА Новости. Система взимания штрафов за нарушение ПДД с иностранных граждан заработает в России после объединения баз данных таможни, пограничников и МВД , сообщил РИА Новости в рамках международного форума «Инновации в дорожном строительстве» глава ГИБДД РФ

По его словам, для эффективной работы необходимо интегрировать все базы данных, которые при въезде аккумулируются у таможенных и пограничных органов, в федеральную информационную систему, которая создана в Госавтоинспекции.

"Тогда мы уже можем выявлять транспорт, администрировать и в дальнейшем выносить постановления. Что касается в дальнейшем — при выезде будет установлены терминалы, где можно будет оплатить штраф за правонарушения. И в дальнейшем, если такие штрафы не будут оплачены, то есть система ограничения въезда в Российскую Федерацию. В этих рамках мы и будем действовать", — заявил Черников.

Он добавил, что в основном в Россию на автомобилях въезжают из Белоруссии и Казахстана. С этими странами уже существуют интегрированные базы, только они работают не в системе электронного взаимодействия, а в системе запросов.