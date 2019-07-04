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Глава ГИБДД рассказал, когда заработает система штрафов для иностранцев 

РИА Новости + ещё 7 3 часа назад
Фото: Авторамблер
СОЧИ, 4 июл — РИА Новости. Система взимания штрафов за нарушение ПДД с иностранных граждан заработает в России после объединения баз данных таможни, пограничников и МВД, сообщил РИА Новости в рамках международного форума «Инновации в дорожном строительстве» глава ГИБДД РФ Михаил Черников.
По его словам, для эффективной работы необходимо интегрировать все базы данных, которые при въезде аккумулируются у таможенных и пограничных органов, в федеральную информационную систему, которая создана в Госавтоинспекции.
"Тогда мы уже можем выявлять транспорт, администрировать и в дальнейшем выносить постановления. Что касается в дальнейшем — при выезде будет установлены терминалы, где можно будет оплатить штраф за правонарушения. И в дальнейшем, если такие штрафы не будут оплачены, то есть система ограничения въезда в Российскую Федерацию. В этих рамках мы и будем действовать", — заявил Черников.
Он добавил, что в основном в Россию на автомобилях въезжают из Белоруссии и Казахстана. С этими странами уже существуют интегрированные базы, только они работают не в системе электронного взаимодействия, а в системе запросов.
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Бортжурнал , Другое , Михаил Черников , ГИБДД , МВД , РИА Новости
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