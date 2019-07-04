Россиянин поставил рекорд по штрафам ГИБДД

Москвич собрал за день 71 штраф за нарушения Правил дорожного движения на автомобиле каршеринга. Такой «подарок» неудачливый водитель сделал своему другу, с телефона которого арендовал машину, пишет «Комсомольская Правда».

32-летний Владимир опрометчиво одолжил свой смартфон с приложением одного из сервисов каршеринга, за что получил безумное количество прилетевших штрафов. Судя по всему, после экстремального заезда 26-летний Эдуард перестал выходить на связь, так что его другу пришлось написать заявление в полицию.

Даже если Эдуарда найдут и обяжут оплатить штрафы, аккаунт Владимира скорее всего будет заблокирован: с недавнего времени запрещается передавать его в пользование другим лицам.