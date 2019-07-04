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Россиянин поставил рекорд по штрафам ГИБДД 

Авторамблер + ещё 6 3 часа назад
Фото: Авторамблер
Москвич собрал за день 71 штраф за нарушения Правил дорожного движения на автомобиле каршеринга. Такой «подарок» неудачливый водитель сделал своему другу, с телефона которого арендовал машину, пишет «Комсомольская Правда».
32-летний Владимир опрометчиво одолжил свой смартфон с приложением одного из сервисов каршеринга, за что получил безумное количество прилетевших штрафов. Судя по всему, после экстремального заезда 26-летний Эдуард перестал выходить на связь, так что его другу пришлось написать заявление в полицию.
Даже если Эдуарда найдут и обяжут оплатить штрафы, аккаунт Владимира скорее всего будет заблокирован: с недавнего времени запрещается передавать его в пользование другим лицам.
В июне сообщалось, что Госавтоинспекция предложила запретить нарушителям-рецидивистам пользоваться поминутной арендой авто. В Госдуме же выступили против идеи, заявив, что каршеринг — вид пользования транспортом, и граждан в нем ограничивать нельзя.
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Бортжурнал , Автоновости , ДТП , Госдума , ГИБДД , Комсомольская правда
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