Водительский лайфхак, как удалить из системы ГИБДД неоплаченный штраф

Годы прошли, долг перед законом не оплачен, а система по-прежнему считает, что вам следует занести деньги. Как быть?

Если вы действительно нарушили Правила дорожного движения — то есть, имело место противоречащее им действие, а не ошибка камер фото— и видеофиксации — то извольте оплатить штраф. Некоторые водители, правда, так и не искупают свои грехи перед законодательством, а по истечении времени с них не могут спросить и судебные приставы, поскольку истекает срок взыскания. Но штраф все равно продолжает висеть в базе ГИБДД . Ответ на вопрос, как его "стереть" дает автомобилист Павел Гальченко, поделившийся инструкцией в паблике "Синие ведерки" в Facebook.

По его словам, все системы, которые общались с Информационной системой ГИБДД, предлагали оплатить старый штраф и для решения проблемы в подразделение было направлено следующее обращение:

"Добрый день! Согласно данным с сайта ГИБДД за мной числится штраф в размере ***рублей УИН********, который передан в ФССП. (приведен скрин с сайта госуслуги). Согласно данным по исполнительному производству, такой штраф за мной отсутствует. (приведен скрин из сети интернет с сайта приставов) В соответствии со статьей 31.9 КоАП РФ постановление о привлечении к административной ответственности не подлежит исполнению в случае, если это постановление не было приведено в действие в течение двух лет с момента его вступления в законную силу.

Согласно части 4 статьи 31.7 КоАП РФ лицо, вынесшее постановление о привлечении к административной ответственности, обязано прекратить исполнение постановления в связи с истечением сроков давности исполнения постановления о назначении административного наказания, установленного статьей 31.9 КоАП РФ.

В связи с вышеизложенным, прошу: 1. Прекратить исполнение постановления 2. Удалить из системы ГИБДД информацию о наличии у меня неоплаченного штрафа".