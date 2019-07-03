Facebook запатентовал двухколесный концепт

Американские сотрудники компании Facebook запатентовали интересный и необычный проект двухколесного транспортного средства.

Согласно заявке на патент, данный транспорт представляет собой «балансирующий роботизированный мотоцикл». Основным моментом разработанного проекта становится стабилизатор контроля, позволяющий автоматически балансироваться мотоциклу. Более того, каждое колесо управляется отдельно, независимо друг от друга.

Еще одной особенностью прототипа становятся необычно расположенные тормозные диски. Назначение мотоцикла пока неизвестно. Возможно разработчики планируют его использовать его, как транспорт, предназначенный для передвижения сотрудников и студентов.

Не стоит исключать, что у описанной техники может быть большое количество мест применения. Так, ее можно встроить в ось мотоцикла, обеспечив тем самым комфорт при передвижении людей. Более того, применять платформу можно и для поддержки роботов, задействованных в экстремальных условиях.

Уникальное строение платформы дает большое количество различных преимуществ. Разработчики уверены, что платформа привлечет к себе должное внимание, заинтересовав своими возможностями.