Какие автомобили ломаются чаще всего 

Любой автомобилист вам скажет, что самым главным показателем качества автомобиля является его надежность.
Представители автомобильного онлайн-сервиса Uremont поделились статистическими данными о надежности некоторых моделей, представленных на российском авторынке.
Согласно информации с вышеуказанного портала, наиболее частыми гостями в автосервисе являются отечественные модели, а также модели от французских автобрендов: Lada Priora, Lada Kalina, ВАЗ-2114, а также Ford Focus, KIA Ceed, Renault Logan и некоторые модели линейки Citroen, Peugeot.
Т.к. информация собиралась по всей стране, то особо можно выделить такие модели, как: Lada Priora и Ford Focus.
При этом, несмотря на то, что качество дорожного полотна на российских магистралях и пригородных трассах оставляет желать лучшего, модели KIA Cerato, Opel Astra и Skoda Octavia показывают высокую надежность.
А вот французские марки Citroen, Peugeot и Renault, продолжают сдавать позиции, приводя к поломке буквально через три года эксплуатации автомобиля.