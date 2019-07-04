Какие автомобили ломаются чаще всего

Любой автомобилист вам скажет, что самым главным показателем качества автомобиля является его надежность.

Представители автомобильного онлайн-сервиса Uremont поделились статистическими данными о надежности некоторых моделей, представленных на российском авторынке.

Т.к. информация собиралась по всей стране, то особо можно выделить такие модели, как: Lada Priora и Ford Focus.