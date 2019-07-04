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Какие автомобили ломаются чаще всего 

Car.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Car.ru
Любой автомобилист вам скажет, что самым главным показателем качества автомобиля является его надежность.
Представители автомобильного онлайн-сервиса Uremont поделились статистическими данными о надежности некоторых моделей, представленных на российском авторынке.
Согласно информации с вышеуказанного портала, наиболее частыми гостями в автосервисе являются отечественные модели, а также модели от французских автобрендов: Lada Priora, Lada Kalina, ВАЗ-2114, а также Ford Focus, KIA Ceed, Renault Logan и некоторые модели линейки Citroen, Peugeot.
Т.к. информация собиралась по всей стране, то особо можно выделить такие модели, как: Lada Priora и Ford Focus.
При этом, несмотря на то, что качество дорожного полотна на российских магистралях и пригородных трассах оставляет желать лучшего, модели KIA Cerato, Opel Astra и Skoda Octavia показывают высокую надежность.
А вот французские марки Citroen, Peugeot и Renault, продолжают сдавать позиции, приводя к поломке буквально через три года эксплуатации автомобиля.
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Бортжурнал , Kia Cerato , Opel Astra , Citroen , Kia , Ford Focus , Peugeot , Lada , Lada Kalina , Lada Priora , Renault Logan , Skoda Octavia , Renault , Skoda , Opel
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